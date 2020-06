Anne Carson, recompensată cu premiul Prinţesa de Asturias pentru Literatură pe 2020

Anne Carson, considerată cea mai importantă poetă de limbă engleză aflată în viaţă, este laureata de anul acesta a premiului Prinţesa de Asturias pentru Literatură, a anunţat joi organizaţia, relatează TVE, potrivit news.ro.

Carson, născută pe 21 iunie 1950 în Toronto, este poetă, eseistă, traducătoare şi profesoară de literatură clasică.

Specializată în literatura clasică greacă şi literatura comparată, antropologie, istorie şi publicitate, Anne Carson este considerată cea mai importantă poetă de limbă engleză în viaţă şi una dintre candidatele obişnuite la Nobelul pentru Literatură.

Potrivit criticilor, este una dintre cele mai rafinate şi erudite scriitoare din literatura contemporană, cu o operă în care fuzionează stiluri, referinţe şi formate diferite. Pentru ea, traducerea şi creaţia sunt termeni sinonimi.

„Dacă ştiam ce este poezia nu aş avea nevoie să scriu”, a declarat ea într-unul dintre puţinele interviuri acordate. „Este ceva ce caut pe bâjbâite în întuneric”.

Citește și: Președintele ÎCCJ, Corina Corbu, a IZBUCNIT: Reprezentanții Statului Român vor să transforme justiția în vinovatul de serviciu

A debutat cu volumul „Eros”, în 1986. La vârsta de 42 de ani a publicat „Short Talks”, urmat de titluri ca „Plainwater” (1995), „The Glass Essay” (1995), „Autobiography of Red: A Novel in Verse” (1998), „If Not, Winter: Fragments of Sappho” (2002) şi „Float” (2016).

Între scriitorii ei preferaţi se numără Homer, Thomas Hardy şi britanica Stevie Smith, iar pe Virginia Woolf o consideră cea mai importantă figură din istoria literaturii.

De-a lungul carierei a primit numeroase premii, între care „T. S. Eliot” (Marea Britanie, 2001), PEN Award for Poetry in Translation (SUA, 2010) şi Griffin Poetry Prize (Canada, 2014).

Anne Carson este doctor honoris causa la Universitatea din Toronto şi a obţinut burse Guggenheim (1998) şi MacArthur (2000).

Acesta este al şaselea premiul acordat de Fundación Princesa de Asturias anul acesta. Fiecare premiu este dotat cu o reproducere a unei sculpturi a lui Joan Miró, 50.000 de euro, o diplomă şi o medalie.

Primul anunţat a revenit lucrătorilor sanitari spanioli pentru dedicarea cu care au luptat împotriva pandemiei de coronavirus, cel pentru arte a revenit compozitorilor Enio Morricone şi John Williams, cel pentru comunicare, Târgului de carte din Guadalajara şi Hay Festival, cel pentru ştiinţe sociale, economistului turc Dani Rodrick, şi cel pentru spot, pilotului Carlos Sainz.