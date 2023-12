Antoine Griezmann anunță că Atletico va fi probabil ultimul său club în Europa

"Atletico va fi aproape 100% ultimul meu club în Europa", a declarat Antoine Griezmann, fotbalistul echipei din Madrid, pentru ziarul AS, care l-a desemnat recent jucătorul sezonului 2022-2023 în La Liga, relatează L'Equipe.

Atacantul francez, devenit un mijlocaş redutabil, se vede încheindu-şi cariera europeană la Colchoneros, conform Agerpres.

"Da, asta am spus. Ştiu că Atletico este favorabil ideii ca eu să fac un efort şi vom vorbi despre asta. În afara Europei, ceea ce mi-ar plăcea mai târziu este MLS (campionatul nord-american - n. r.), am recunoscut asta. Dar Atletico va fi aproape 100% ultimul meu club în Europa. În orice caz, e locul unde vreau să fiu, locul unde sunt cel mai fericit. Aici sunt la mine acasă", a spus Griezmann, aflat sub contract cu actuala sa echipă până în iunie 2026, când va avea 35 de ani.

Cel care a jucat la început în Spania la Real Sociedad, între 2009 şi 2014, a încheiat anul calendaristic 2023 în ipostaza de cel mai bun marcator (21 de goluri) şi cel mai bun pasator (16) din La Liga. În 2023, jucătorul de 32 de ani a devenit şi cel mai bun marcator din istoria lui Atletico, egalându-l pe mijlocaşul ofensiv Luis Aragones cu 173 de goluri înscrise.

Griezmann a mărturisit că vrea să câştige un titlu cu Atletico înainte de a se despărţi pentru totdeauna de tricoul acestei echipe.

Griezmann a câştigat Cupa Spaniei cu FC Barcelona în 2021 şi Supercupa Spaniei cu Atletico în 2014 , dar nu a cucerit La Liga cu niciuna dintre echipele pe la care a trecut. Atletico şi-a trecut în cont ultimele succese în La Liga în 2014, imediat înaintea venirii francezului, şi în 2021, când el era la Barca.

La nivel european, Griezmann a câştigat Europa League şi Supercupa Europei în 2018, iar în 2016 a pierdut finala Ligii Campionilor, în care a ratat un penalty în repriza a doua. Cu Franţa, fotbalistul a cucerit Cupa Mondială în 2018 şi Liga Naţiunilor în 2021. El a fost de asemenea finalist al Cupei Mondiale din 2022 şi al Campionatului European din 2016, fiind golgheterul acestei competiţii, cu 6 reuşite.