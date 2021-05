Anton Petrea, mesaj pentru viitorul antrenor al FCSB: 'Îi urez mult succes, să aibă mai mult noroc decât am avut eu aici'

Anton Petrea, aflat, marţi, la ultimul meci pe banca FCSB, nu a dorit să-i dea vreun sfat viitorului antrenor al echipei, dar speră ca Dinu Todoran să aibă mai mult noroc ca el, potrivit news.ro.

"Am condus campionatul în cea mai mare parte, din păcate în acest play-off am întâmpinat şi anumite probleme, nu am mai reuşit să ţinem ritmul pe care l-am avut în prima parte a sezonului şi a trebuit să ne recunoaştem învinşi pe final. Ţin să felicit echipa CFR-ului pentru acest titlu. (n.r. - când a luat decizia de a pleca de la FCSB?) După meciul CFR-ului cu Botoşani (n.r. - etapa trecută). Nu mai aveam nicio şansă la titlu, oricum contractul meu se termina acum. Cel mai important lucru care a contat în luarea acestei decizii a fost dezamăgirea necâştigării acestui titlu. În momentul în care am avut contract pe un an, obiectvul meu principal, cel puţin al meu, a fost câştigarea campioantului, n-am reuşit să fac acest lucru şi cred că e normal să fac un pas în spate. (n.r. - oferte?) Nici nu m-am gândit, m-am concentrat pe acest final de sezon cu aceşti copii, să reuşesc să integrez câţiva dintre ei, să debuteze şi să-şi măsoare forţele cu echipe puternice, am întâlnit Craiova şi CFR-ul. Voi vedea ce voi face în continuare (n.r. - ce-l sfătuieşte pe viitorul antrenor al FCSB) Nu sunt în măsură să dau sfaturi, îi urez mult succes, să aibă mai mult noroc decât am avut eu aici. Ţin pe această cale să le mulţumesc conducătorilor, staff-ului tehnic, staff-ului medical, jucătorilor şi nu în ultimul rând suporterilor, care deşi nu au fost fizic lângă noi în tribune sunt convins că ne-au susţinut şi pentru asta ţine să le mulţumesc", a declarat Petrea, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Deja campioană, CFR Cluj a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), pe FCSB, în etapa a X-a, ultima, a play-off-ului Ligii I.

Au marcat: Gîdea '14, Rondon '66.

Clasament: 1. CFR Cluj - 54 de puncte (campioană), 2. FCSB - 45, 3. Universitatea Craiova - 40, 4. Sepsi – 37, 5. Academica Clinceni – 32, 6. FC Botoşani – 31.

Ultimele două meciuri ale sezonului, CS Universitatea Craiova - Academica Clinceni şi Sepsi Sfântu Gheorghe - FC Botoşani, vor avea loc miercuri, de la ora 18.30, respectiv joci, de la 17.30.