Antrenorul echipei Dinamo, Mircea Rednic, spune că o victorie cu FCSB ar fi ideală

Antrenorul echipei Dinamo, Mircea Rednic, spune că ar fi ideală o victorie împotriva FCSB în derbiul de duminică, având în vedere că el şi jucătorii săi încă mai speră că pot ajunge în play-off-ul Ligii I, informează News.ro.

„Legat de importanţa jocului nu mai are rost să mai vorbim, e un derbi, meci foarte important pentru noi, ţinând cont de situaţia din clasament. Avem nevoie de puncte şi vom încerca duminică să le obţinem pe toate trei. Ştim că avem un adversar bun, cu jucători cu mare calitate. Nu au evoluţii constante, dar ca valoare au demonstrat-o în multe meciuri. Prin jocul colectiv sperăm să-i blocăm, să nu le dăm spaţii şi pe contraatac să reuşim să-i surpindem şi să marcăm. Ar fi ideal să putem să câştigăm contra Stelei. Dar eu sunt sigur că la meciurile astea jucătorii mei se vor concentra la maximum, nu ca la meciul din cupă. Doar eu şi jucătorii mei credem că putem ajunge în play-off. Ştim că mulţi s-ar bucura să nu ajungem acolo şi ştiu de ce. În ultimele meciuri am luat un singur gol, am avut probleme doar la fazele fixe”, a declarat Rednic într-o cofnerinţă de presă.

Tehnicianul şi-a cerut scuze public pentru declaraţia făcută la adresa lui Nicolae Dică, despre care afirmase că nu şi-a luat licenţa de antrenor: „Trebuie să-mi cer scuze faţă de situaţia cu Dică, pentru că nu am ştiut că el şi-a luat licenţa. Dar voi, cancaniştii şi cârcotaşii nu aţi spus nimic, m-aţi lăsat aşa să vorbesc de unul singur. Chiar nu am ştiut şi din momentul acesta nu mai spun nimic despre Dică. E antrenor şi e responsabil de ceea ce se întâmplă la echipa sa”.

În ceea ce priveşte starea gazonului de pe Arena Naţională, Rednic s-a declarat dezamăgit, dar consideră că FCSB ar avea mai mult de pierdut, pentru că are mai mulţi jucători tehnici. „Eu sunt dezamăgit, am văzut câteva imagini cum arată gazonul. Dar ambele echipe jucăm pe acelaşi gazon. Cred că noi am fi mai avantajaţi ţinând cont că ei au jucători cu calitate, Teixeira, Coman, Man, Tănase, care au o tehnică foarte bună. Gnohere nu e un jucător tehnic, e un atacant. Gnohere e atacant pur, nu contează terenul, important e să-i aduci mingea în faţa porţii şi de acolo se descurcă”, a mai spus Mircea Rednic, care a precizat că doar unul dintre jucătorii nou-veniţi va face parte din lot la meciul cu FCSB.

Partida Dinamo – FCSB, din cadrul etapei a XV-a a Ligii I, se va disputa duminică, de la ora 21.00, pe Arena Naţională.