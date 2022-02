Antrenorul FC Rapid, după egalul cu FC Voluntari: 'Nu a intrat mingea în poartă'

Antrenorul FC Rapid, Mihai Iosif, a declarat, după remiza, scor 0-0, cu FC Voluntari, că nu a fost inspirat cu privire la schimbările făcute, informează News.ro.

"A fost un meci disputat pe un teren mult sub nivelul Ligii I, un teren foarte, foarte prost. Am avut o repriză, prima, foarte, foarte bună, cred că am stat foarte bine în teren, dar din nou nu a intrat mingea în poartă. Au avut şi ei în repriza a doua vreo două şanse, cam ăsta cred că a fost meciul.

Dacă data trecută am spus că mi-au ieşit schimbările, astăzi nu mi-au ieşit. Nu au ieşit, ce să-mi reproşez? Sunt jucători care trebuie să facă diferenţa, să aducă un plus. E vorba de inspiraţie, câteodată eşti inspirat, cum am fost cu UTA, azi nu am fost. (n.r. - despre schimbarea lui Ioniţă, introdus la pauză) Cred că nu este refăcut complet fizic şi nu am vrut să riscăm o recidivă, o nouă ruptură, pentru că nu a intrat aşa cum mi-am dorit, cred că încă mai are o teamă din cauza accidentării. Avem numai egaluri, din păcate, zici că jucăm în anii 90 în campionatul italian. Avem şanse matematice şi vom lupta până la capăt (n.r. - pentru a accede în play-off), asta e clar. Şi avem şanse reale chiar. Cât ele există, noi vom da totul pe teren. Şi anul trecut am avut şanse, mai mici, şi am reuşit, cu siguranţă vom da totul pentru a realiza obiectivul nostru, al vestiarului. Atât eu, cât şi colegii mei am făcut lucruri măreţe la Rapid, gândiţi-vă că suntem o nou-promoivată şi poate nu suntem la nivelul pe care ni-l dorim", a declarat Iosif, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

FC Voluntari şi FC Rapid au remizat, marţi, scor 0-0, pe terenul primei echipe, într-un meci din etapa a XXV-a a Ligii I. Giuleştenii au ajuns la şase meciuri consecutive fără victorie, patru remize şi două înfrâgeri.

Clasament: 1. CFR Cluj - 61 de puncte, FCSB - 52, FC Voluntari - 43, FC Botoşani - 41, CS Universitatea Craiova - 36, Farul - 35, Rapid - 35, FC Argeş - 34.