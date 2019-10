Antrenorul FCSB, Bogdan Argeş Vintilă: 'Rezultatul este injust'

Antrenorul FCSB, Bogdan Argeş Vintilă, consideră că rezultatul de egalitate din derbiul cu Dinamo este injust, deoarece echipa lui a avut mai multe ocazii, anunță news.ro.

"Am avut mai multe ocazii şi mult mai clare. Am încercat să aducem un plus în a doua repriză, am început cu anumită strategie, după care am primit acel gol şi a trebuit să schimbăm din mers, dar băieţii s-au descurcat şi au reuşit să îşi creeze mai multe ocazii decât adversarul. Din păcate nu am reuşit să marcăm, dacă eram mai atenţi la finalizare era o victorie meritată. Florin Tănase e mulţumit că joacă fotbal, încerc să-l pun vârf fals, un atacant care să coboare la mijloc şi să facă patru mijlocaşi şi să dominăm adversarul care are trei, cu Coman şi Man pe benzi. Încerc nişte lucruri pe care mi le pregătesc înainte, până la un anumit moment a funcţionat, dar după pauză a trebuit să forţăm un pic. Tănase joacă bine pe orice post pentru că este un atacant inteligent, poate juca pe orice post din faţă, inclusiv cel de mijlocaş. Mi-au plăcut toţi jucătorii pentru că au avut atitudine, asta le-am spus de la început. Sunt mulţumit de jucătorii mei, mai aveam nevoie de un gol pentru a sta liniştiţi. Din păcate. am avut o problemă la o fază de fixă, a fost un scurtcircuit, dar o să le punem la punct pe viitor.

Manea nu mai putea să ţină ritmul, se sufoca, puteam să fac schimbare post pe post, dar am vrut să forţez un pic, să revitalizez mijlocul terenului şi atunci l-am tras în dreapta pe Popescu, iar intrarea lui Moruţan a adus un plus de de vitalitate acolo. Îmi pare rău că nu am reuşit să mai marcăm. Este un punct adunat în zestra noastră, mai sunt destule meciuri în care putem să mai adunăm puncte, acum am întâlnit o echipa Dinamo foarte montată şi consider că până la urmă rezultatul este injust din punctul meu de vedere, pentru că am avut mult mai multe ocazii. Am fost nemulţumiţi de aceea întrerupere voiam să jucăm şi spectacolul să continue pe teren. Totuşi, întreruperea ne-a prins bine, pentru că am reuşit să mai reglez ceva la vestiare. A fost o atmosferă incredibilă, e mult mai mai frumos din teren, decât de pe margine. Atmosfera este echilibrată în vestiar. Atmosfera este bună echilibrată şi liniştită", a declarat Vintilă.

FCSB a terminat la egalitate, scor 1-1 (1-1), meciul disputat, sâmbătă, pe teren propriu, pe Arena Naţională, cu rivala Dinamo, în etapa a XII-a a Ligii I. Partida a fost întreruptă zece minute în prima repriză din cauza incidentelor.

Au marcat: Coman '28 / Ciobotariu '9.

Derbiul a fost întrerupt în minutul 33, din cauza unor incidente şi s-a reluat după aproximativ zece minute. La un corner pe care urma să-l execute de pe partea stângă Florinel Coman, fanii dinamovişti au aruncat cu obiecte în teren şi au scandat injurii rasiste şi xenofobe la adresa jucătorului FCSB, respectiv la adresa abitrului Istvan Kovacs. Galeria dinamovistă a scandat: "Ţiganule" şi "Afară cu ungurii din ţară". Kovacs a trimis jucătorii la cabine şi meciul a fost oprit circa zece minute. Arbitrul de centru a fost şi el lovit de un obiect venit din peluza dinamovistă.