Apariţie surpriză: unde a fost văzut fostul preşedinte Jimmy Carter şi soţia sa / Reacția mulțimii - VIDEO

"O zi frumoasă pentru ca preşedintele şi doamna Carter să se bucure de o plimbare prin Plains Peanut Festival! Şi cu doar o săptămână înainte de a împlini 99 de ani. Punem pariu că îngheţata cu unt de arahide este în meniul pentru prânz! #JimmyCarter99", a declarat Centrul Carter într-un tweet în care a distribuit un videoclip cu familia Carter mergând într-un SUV pe o stradă plină de participanţi la festival.

Erikka Bettis Williams, cea care a filmat videoclipul, a declarat că nu avea nicio idee că familia Carter va fi acolo.

"Surpriză totală! Mulţimea a reacţionat cam greu la început, pentru că nu-şi dădea seama că sunt acolo. A fost o surpriză atât de mare şi da, am cântat "La mulţi ani"!", a declarat ea pentru CNN.

