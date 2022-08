Sisteme avansate de armament trecute de Rusia prin Bosfor în Marea Neagră. Totul sub ochii turcilor și cu nave comerciale aflate pe lista neagră (Navalnews)

Rusia este împiedicată să își mute navele de război din Marea Mediterană în Marea Neagră după ce Turcia a închis Bosforul pentru navele de război, măsură luată încă de la începutul războiului. Cu toate acestea, Rusia a reușit să transporte sisteme avansate de armament, cum ar fi rachetele S-300, folosind nave comerciale.

La adăpostul întunericului, o navă de marfă rusă - Sparta II - ar fi transportat armament pentru războiul Rusiei din Ucraina, scrie Navalnews.com, într-un articol semnat de analistul H. I. Sutton.

