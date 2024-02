Artistul Ioan Aurel Mureşan va expune la Muzeul Naţional de Artă Contemporană Povestiri de sub pod

Vernisajul expoziţiei personale "Ioan Aurel Mureşan. Povestiri de sub pod/Stories from Under the Bridge" va avea loc joi, începând cu ora 19.00, în sala Auditorium a Muzeului Naţional de Artă Contemporană - MNAC Bucureşti, potrivit news.ro.

"Ioan Aurel Mureşan este o personalitate proteică a generaţiei care s-a afirmat în deceniul al nouălea al secolului trecut, numită încă de atunci „generaţia 80”. Disciplinat dar solitar, el a asimilat tendinţele neo-expresioniste care defineau în mod mai general acea perioadă, îndreptându-se însă cu rapiditate către alte universuri culturale, unde literatura, filmul, muzica au devenit surse de inspiraţie şi resurse ale unui parcurs în continuă schimbare. „Povestiri de sub pod” este cea mai recentă transformare a acestui artist care se mută mereu către alte orizonturi, rămânând fidel celor două iubiri dintotdeauna: pictura şi poezia", spune Călin Dan, curatorul expoziţiei.

Ciclul "Povestiri de sub pod", început în anul 2021 şi întrerupt în 2022 pentru noua serie, "Megalos Aselinos", este, din pricina unui accident biografic nefast, neîncheiat. Cele 11 pânze rămân mărturia unei conştiinţe empatice ce captează cu acuitate tulburările unui timp febril.

În cadrul vernisajului, va fi lansată publicaţia "Ioan Aurel Mureşan - Povestiri de sub pod/Stories from Under the Bridge", ce cuprinde 11 elegii ale artistului, publicată de Editura Fundaţiei Interart Triade, Timişoara.

Expoziţia este organizată de către Muzeul Naţional de Artă Contemporană - MNAC Bucureşti, cu sprijinul Fundaţiei Triade şi a Sorinei Jecza.

Participarea la acest eveniment este gratuită, iar pentru acces, intrarea cu automobilul în curtea Palatului Parlamentului este posibilă.

Muzeul este localizat în aripa din spate a Palatului Parlamentului. Intrarea se face prin Calea 13 Septembrie, intrarea E1 (poarta B3).

Expoziţia va fi găzduită la etajul 4 al muzeului, în sala Auditorium până la 31 martie.