Artur Hoffmann, Ovidiu Gârbacea şi Filip Stoica au primit Ordinul Excelenţă Olimpică din partea COSR

AG a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român a reunit la Casa Olimpică din Bucureşti 77 dintre cei 120 de membri.

Arthur Hoffmann le-a mulţumit tuturor celor care i-au fost alături şi l-au susţint de-a lungul carierei. ”Eu am susţinut întotdeauna două idei extrem de importante, sportivii să se bucure de cea mai bună practică, iar sportivului de performanţă să-I fie asigurată cea de-a doua carieră”, a spus Arthur Hoffmann. ”De asemenea, m-a preocupat mereu ca mesajul olimpic să ajungă la fiecare copil. De aceea organizarea filialelor judeţene ale Academiei Olimpice şi a cercurilor olimpice în unităţile de învăţământ şi colegiile militare a fost un lucru important", a adăugat el.

Fost secretar general adjunct al COSR, membru al Comitetului Executiv al COSR, membru al Comisiei Tehnice Olimpice şi apoi consilier al preşedintelui COSR, Arthur Hoffmann a contribuit la organizarea şi pregătirea loturilor olimpice la opt ediţii ale Jocurilor Olimpice, de la Los Angeles 1984, la Londra 2012. A devenit în 1991 cofondator al Academiei Olimpice Române, iar apoi directorul Academiei între 2011 şi 2016. Doctor în educaţie fizică şi sport, Hoffmann a fost de asemenea director general în Ministerul Tineretului şi Sportului, lector la Universitatea Naţională de Apărare şi autor de publicaţii şi comunicări ştiinţifice.

Fost multiplu campion naţional la schi fond, campion universitar şi balcanic, iar apoi antrenor al lotului olimpic de biathlon, Ovidiu Gârbacea s-a retras în 1990 din activitatea competiţională şi a pus bazele unei afaceri pe cont propriu alături familia sa. La Cheile Grădiştei - Fundata, Gârbacea a clădit un complex sportiv care cuprinde un poligon de biatlon, cu pârtiile de schi fond aferente, care a intrat în circuitul internaţional la Festivalul Olimpic al Tineretului European (2003). De atunci au mai fost organizate Campionate Mondiale de biatlon pe role, Winter Triatlon sau Campionate Europene şi Mondiale de schi fond sau biatlon pentru juniori, în curând urmând a găzdui Campionatele Europene de ciclism Mountain Bike.

"Chiar dacă sunt pensionar, pasiunea pentru sport nu mi-a dispărut. La Cheile Grădiştei am construit de curând şi un patinoar la standarde olimpice, care va fi deschis în septembrie sau octombrie. Aşa că, în afară de schi fond, biatlon şi ciclism se pot organiza la noi şi competiţii de patinaj şi hochei. Mulţumesc mult pentru această distincţie şi vă promit că noi avem oricând porţile deschise sportului de performanţă", a spus Ovidiu Gârbacea.

La rândul său, Filip Stoica s-a remarcat în domeniul evaluării, auditului şi contabilităţii, aducându-şi un aport considerabil în cadrul Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România (ANEVAR), iar între anii 2017 şi 2023 a auditat situaţiile financiare ale Comitetului Olimpic şi Sportiv Român în calitate de auditor extern independent.

"Sunt onorat, dar în acelaşi timp şi foarte surprins de această distincţie. Dar mă gândesc că orice profesie este un sport, pentru că în orice profesie spiritul olimpic îşi găseşte aplicarea. Am fost timp de şapte ani alături de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi recunosc că am avut foarte multe lucruri de învăţat. Pentru mine este o mândrie că am auditat forul olimpic român", a afirmat Filip Stoica.

Ordinul Excelenţă Olimpică a fost instituit în 2020, prin hotărârea Comitetului Executiv al COSR, la propunerea preşedintelui COSR Mihai Covaliu, pentru recompensarea unor persoane, instituţii sau organizaţii, cu merite deosebite în beneficiul mişcării olimpice şi care, prin aparteneţa la acest Ordin, beneficiază de recunoaştere publică, de respectul şi sprijinul moral al COSR. Primul care a primit acest ordin a fost Ilie Floroiu, în 29 noiembrie 2022, la împlinirea vârstei de 70 de ani.