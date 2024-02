Asta inseamnă razboi: Declarații belicoase din partea israeliană după ultimul atac al Hezbollah

„Acesta nu este un filtru de rachete, este război. Este timpul să lăsăm în urmă „concepția” și în nord”, scrie focarul de extremă dreapta pe X.

Ben Gvir și alți adepți au dat vina pe concepția Israelului despre Hamas ca o forță stabilizatoare în Gaza și neinteresat de război ca fiind o greșeală fatală care a dus la masacrul din 7 octombrie. În timp ce sifonul uciderilor a schimbat gândirea israeliană asupra Hamas, criticii spun că la granița de nord Ierusalimul a continuat în mare măsură să trateze Hezbollah ca pe un inamic rațional care nu va intra în război decât dacă este excesiv de provocat.

Deși nimeni nu și-a revendicat responsabilitatea pentru atacurile din această dimineață, cei mai mulți au dat vina pe Hezbollah, despre care se crede că este singurul grup terorist din Liban cu capacitatea de a ataca Safed.

Vorbind cu postul public Kan, fostul consilier pentru securitate națională, Yaakov Amidror, a spus că nordul Israelului este prins în ceea ce pare a fi un joc reușit de joc cu gruparea teroristă susținută de Iran.

„Războiul cu Hezbollah este o conversație prin foc, în care fiecare parte îi spune celeilalte „atenție, ai depășit o linie”. Dacă facem ceva și vor să ne spună „opriți”, acesta este un lucru. Dacă nu, este doar încercarea de a obține o creștere din partea noastră”, a spus el pentru postul public Kan.

Știrile Channel 12 relatează că ministrul a cerut o întâlnire urgentă cu Netanyahu pentru a discuta despre escaladarea violenței în nord.

Avigdor Liberman, un șoim al opoziției, pare să ceară și el un răspuns dur, scriind pe Twitter că Israelul îi lasă pe Hezbollah să treacă peste tot.

„Linia roșie s-a transformat într-un steag alb”, scrie el. „Cabinetul de război a cedat în fața Hezbollah și a pierdut nordul”.

O persoană a murit și mai multe sunt rănite în urma unui atac aerian lansat din Liban asupra unui oraș din Israel. Atacul a avut loc miercuri.

O persoană a fost ucisă și alte șapte au fost rănite în nordul Israelului, după un atac cu rachete din Liban, a anunțat ziarul israelian Haaretz, potrivit Sky News.

Trei oameni au răni destul de grave, iar ceilalți patru sunt răniți ușor, anunță sursa menționată.

Incidentul s-a petrecut în orașul Safed. Rachetele lansate din Liban au vizat și o bază israeliană din nord, a transmis armata israeliană IDF. Forțele israeliene au ripostat.

