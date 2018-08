Atac fără precedent la adresa lui Dragnea și Carmen Dan: 'Apar dovezi că trebuie să înfunde pușcăria' / VIDEO

Senatorul PNL Alina Gorghiu reacționează dur după ce în spațiul public a apărut un video în care prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, confirmă că Liviu Dragnea și Carmen Dan au mințit în legătură cu protestul din 10 august.

„Gata. Demisiile lui Dragnea și Dan nu mai sunt suficiente. Apar dovezi că trebuie să înfunde pușcăria pentru ce au făcut pe 10 august.

Nu mă interesează așa de mult care sunt reglările de conturi în PSD. Dar adevărul despre Piața Victoriei da, mă interesează. Și iată că începe să iasă la iveală. Tocmai am aflat cine și cum a mințit despre modul în care au fost împroșcați cu gaze și agresați 100.000 de oameni pașnici, sub un pretext cusut cu ață albă. Să nu uităm: peste 450 de oameni au avut nevoie de ajutor medical. Aproape 800 de oameni au depus deja plângeri penale. Și apar deja primele răspunsuri. Justiția trebuie să lucreze cât de repede.”, este reacția senatorului pe Facebook.

Prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru, a fost abordată la o terasă din Bucureşti de un cetăţean care i-a cerut să iasă public şi să spună că ministrul de Interne, Carmen Dan, şi liderul PSD, Liviu Dragnea, mint cu privire la intervenţia Jandarmeriei la protestul din 10 august. În replică, prefectul a afirmat că ea a spus acest lucru şi i-a cerut cetăţeanului să meargă şi să le întrebe pe persoanele vinovate, deoarece ea este nevinovată.

Clipul video cu discuţia dintre cei doi a fost postat pe Facebook, iar cel care a abordat-o pe Cliseru s-a revoltat pe faptul că şoferul prefectului a parcat maşina pe o trecere de pietoni.

“Eu nu sunt un jurnalist, doamna Cliseru, sunt un cetăţean şi vreau să fiţi conştientă de părerea cetăţenilor despre dumneavoastră, şi data viitoare când ieşiţi în public să vă mai gândiţi, de mai multe ori poate. Să ştiţi că 10 august nu o uită nimeni. Dacă sunteţi nevinovată, dacă n-aţi avut nicio implicare, ieşiţi public şi spuneţi asta: "Doamna Carmen Dan minte, domnul Dragnea face asta”, i-a spus Vlad Dragomirescu, cetăţeanul care a postat clipul video pe contul său personal de Facebook.

Speranţa Cliseru a replicat: "Asta am spus (că mint – n.r.). Am spus. Cred că aţi greşti adresa, mergeţi la altă persoană să întrebaţi. Eu am spus că sunt nevinovată şi să le întrebaţi pe acele persoane, nu să mă hăituiţi pe mine. Nu sunt eu vinovată, credeţi-mă!".