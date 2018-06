ATENȚIE, IMAGINI ȘOCANTE Momentul în care taxiul intră în pietonii din Moscova

UPDATE

Şoferul de taxi care a lovit cu vehiculul un grup de suporteri, în centrul Moscovei, adormise la volan, afirmă surse din cadrul serviciilor de securitate ruse citate de agenţia Interfax.

Şoferul, în vârstă de 28 de ani, originar din Kîrgîzstan, este cercetat în stare de arest.

Primăria Moscovei a confirmat că ipoteza analizată de autorităţi este cea a unui accident.

"Şapte dintre persoanele rănite sunt în stare bună, iar alta are plăgi moderate", a declarat un oficial rus.

Știrea inițială

Opt persoane au fost rănite sâmbătă în centrul Moscovei, unde un taxi a pătruns în mulţime, şoferul autoturismului fiind imediat arestat după ce a încercat să fugă, relatează agenţiile internaţionale de presă.

Potrivit autorităţilor ruse, conform primelor date pare să fie vorba despre un accident de circulaţie, nu un atac terorist, scrie agerpres.ro.

Şoferul aflat în stare de ebrietate ar fi pierdut controlul volanului şi a pătruns cu autoturismul pe trotuar, în apropierea Pieţei Roşii.

Printre răniţi se numără şi suporteri mexicani, veniţi pentru a-şi susţine echipa la Campionatul Mondial de Fotbal. Conform agenţiei Interfax, dintre cei opt răniţi o femeie se află în stare gravă

TERROR IN RUSSIA: Muslim terrorist from Kyrgyzstan rams taxi into World Cup fans in Moscow. Footage from the scene clearly shows that the Muslim terrorist intentionally ploughed into the crowd. Russian Police: "Drunk driver lost control". https://t.co/VwOCNzLPSH pic.twitter.com/BKlaGxihAm