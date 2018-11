Augustin Lazăr susține că raportul prin care s-a făcut evaluarea sa este un 'eseu-pamflet': Evaluarea, de CSM.Ministrul s-ar putea să fie interesat politic

Procurorul general al Romaniei a spus, luni, la CSM, ca raportul prin care s-a facut evaluarea sa este un "esem-pamflet", mentionand ca evaluarea este nelegal facuta de MJ, intrucat ministrul ar putea sa fie "interesat politic".

"Nu reprezinta un document caracterizat prin rigoare, cum ma asteptam de la un profesional. Ma asteptam la un raport, nu la un eseu. Este un eseu, caracterizat prin pamflet. M-a impresionat capacitatea de insiunare pe care o auzim fiindca acest document, un eseu critic la adresa PG, a fost completat oral intr-o maniera formidabila. Face o multime de insinuari, la adresa numirii procurorului general, apoi la adresa evaluarii procurorului general, cum a fost evaluat, lasand sa se inteleaga ca peste tot avem de a face cu o conspiratie formidabila care a cuprins mai multe persoane din interiorul sistemului si din exterior. Raportul de evaluare si motivul sunt nelegale, iar motivele nelegale si netemeinice. Propunerea este nelegala, ministrul si-a arogat in mod abuziv competenta de a evalua procurorul generall nu a respectat competentele legale, a invocat motive prin care si a depasit atributiile", a spus Augustin Lazar.

Procurorul general a precizat ca procedura de evaluarea a fost nelegala, intrucat, sustine acesta, ministrul Justitiei nu are competenta de a evalua personal procurorii cu functii de conducere, aceasta apartinand Sectiei de specialitate a CSM.

"Evaluarea procurorului general se face de o comisie compusa din procurori, membri alesi al Sectiei pentru procurori care sa aiba, cel putin, grad de tribunal, desemnati de sectie. Legiuitorul s-a gandit in perspectiva pentru ca ministrul justitiei s-ar putea sa fie interesat politic. Conduita ministrului Justitei se plaseaza in afara unei minime colaborari loiale si demonstraeaza maniera subiectiva neloiala lipsita de impartialitate in care MJ a realizat evaluarea procurorului general", a mai spus Lazar.