Autoritățile ruse distrug autostrăzile cu excavatoarele, pentru a bloca avansul trupelor Wagner spre Moscova (VIDEO)

"Informații de la personalul operativ al regiunii Lipetsk. Traficul a fost suspendat pe unele drumuri regionale. Într-o serie de secțiuni, platforma drumului a fost deteriorată în mod deliberat - săpată de excavatoare. Au fost luate măsuri radicale pentru a opri complet trecerea utilajelor pe autostrăzi", a precizat guvernul regional din Lipetsk într-un comunicat.

După cum se menționează, departamentul regional de drumuri și transporturi a elaborat un plan de refacere a carosabilului.

"De îndată ce situația va permite, muncitorii vor merge pe șantiere. Înțelegem inconvenientele pe care le întâmpină locuitorii regiunii din această cauză, dar siguranța este pe primul loc. Încă o dată, atragem atenția asupra gravității situației și contăm pe înțelegerea dumneavoastră. Vă cerem să nu vă dați la o parte și să oferiți asistență și ajutor celor care acum nu pot ajunge acasă, dacă apar astfel de cazuri", se arată în comunicat.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, 24 iunie, cartierul general al Districtului Militar Sud din Rostov pe Don a fost ocupat de forțele PMC Wagner. Grupuri de oameni înarmați se deplasează în oraș, au fost instalate baraje rutiere la intrări și ieșiri. Acest lucru s-a întâmplat în contextul declarațiilor făcute de Evgheni Prigojin despre presupusele atacuri cu rachete și bombe asupra taberelor PMC Wagner de către forțele armate ruse, lucru negat atât de Ministerul Apărării, cât și de FSB. Un dosar penal a fost deschis împotriva lui Prigojin pentru organizarea unei insurgențe armate.

Președintele rus Vladimir Putin a calificat acțiunile rebelilor drept o aventură criminală, o lovitură de cuțit în spatele Rusiei și trădare, care a fost condusă de ambiții exorbitante și interese personale. Toți cei care au luat calea trădării, a șantajului și a metodelor teroriste vor suferi o pedeapsă inevitabilă, forțele armate ruse au primit ordinele necesare, a adăugat șeful statului rus.

Potrivit lui Putin, situația din Rostov pe Don rămâne dificilă, iar activitatea administrației civile și militare este blocată.

