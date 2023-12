Avantajul Casei la jocurile de cazino

După cum se poate observa chiar din denumire, jocurile de noroc reprezintă o formă de divertisment - adresată desigur publicului adult (18+) - în care norocul este un element care înclină balanța spre câștig sau pierdere. Fiecare joc presupune, pe baza regulilor, mai multe sau mai puține șanse pentru jucător.

Cert este că, dacă utilizatorul (clientul) poate câștiga sau pierde, operatorul care organizează jocurile de noroc în mod legal (prestatorul de servicii) are nevoie de o ancoră pentru a-și garanta eficiența economică a afacerii respective, la fel ca oriunde în comerț.

Operatorul nu se poate baza pe noroc în activitatea sa, având costuri semnificative pe care trebuie să le susțină în mod curent. Astfel a fost creat un mecanism denumit avantajul casei, din care cazinourile și sălile de jocuri plătesc angajații, chiriile și alte costuri necesare funcționării, inclusiv taxe și servicii de marketing și publicitate. Nu în ultimul rând, se asigură un profit cel puțin minim, în ideea în care orice afacere este rațională prin productivitatea oferită acționarilor săi.

Este bine de știut că avantajul Casei este diferit de la un joc la altul și poate fi diminuat serios dacă sunt aplicate anumite strategii de către client. Cele mai populare jocuri de cazino online în România, dar și la nivel internațional, sunt ruleta, blackjack și baccarat, alături de celebrele sloturi video, cunoscute pe plan local și sub denumirea de păcănele. În România jocurile de noroc sunt 100% legale în cazinouri terestre și pe platforme online licențiate ONJN, așa cum este Cazinoul Player.

Cum scade avantajul casei la blackjack

La blackjack, din punct de vedere matematic, organizatorul are cel mai mic avantaj, în raport cu alte jocuri de cazino. Prin aplicarea strategiilor potrivite, avantajul casei poate fi diminuat semnificativ, chiar și până la un nivel sub 1%. Jucătorul poate folosi bonusurile, poate acționa prin dublarea anumitor pariuri sau prin împărțirea anumitor mâini. O alta strategie care se poate dovedi de succes este ca jucătorul să se oprească la total între 12 și 16, moment în care dealerul în mod obișnuit va mai trage cărți, dacă suma primelor sale cărți nu este de cel puțin 17.

Ruleta, cel mai atractiv joc de cazino

Cele mai multe persoane asociază cazinourile cu jocul de ruletă, acesta fiind emblematic pentru distracția de profil. Și în România, ruleta este la îndemâna jucătorilor la operatorii care dețin licență ONJN. Versiunea cea mai populară este cea europeană, unde există 37 de diviziuni egale, de la 0 la 36. Avantajul casei la ruleta europeană este de 2.70%. La cea americană, avantajul crește la 5,26%, căci există acel 00 care scade din șansele de câștig ale jucătorului.

Cum se calculează șansele la ruletă? Matematica este din nou de ajutor. Pentru pariurile pe culoare sau par/impar, probabilitatea de câștig este de 48.64%. Pariurile street au probabilitate de câștig de 8.1%, cele divizate de 5.4%, cele de colț de 10.81 și cele de linie de 16.21%. Cea mai mică probabilitate o are un pariu pe număr - 2.70%. Această probabilitate crește firesc dacă se pariază pe 2, 3 sau 4 numere, ajungând astfel la 5.40%, 8.40% și respectiv 10.81%. A miza pe jumătate din numerele de pe masă oferă un procentaj de 48.64%. Sunt permise și pariuri mixte, unde calculele devin și mai interesante.

Baccarat, tot mai popular la cazino online

Cazinourile online înregistrează tot mai mulți utilizatori care aleg jocul de baccarat, jucat chiar și de celebrul personaj de film James Bond în producții precum For Your Eyes Only (1981), când Roger Moore îl interpreta pe Agentul 007. Avantajul casei este de 1.06% la pariuri pe Bancher și 1.36% la pariuri pe Jucător. În cazul unui pariu pe egalitate, avantajul casei crește la 14.4%.

RTP - mecanismul de funcționare al sloturilor

La păcănele, avantajul casei este constituit de RTP (Return To Player), procentajul din suma mizată de jucători care se va întoarce la aceștia. Multe sloturi oferă RTP de peste 95%. Este vorba desigur de o returnare la nivel macro (pe o perioadă mai mare de timp și nu pe sesiune), așadar un jucător nu are niciodată vreo garanție a unei pierderi maxime, altfel jackpoturile de proporții nu ar fi posibile. Din acest motiv, jocul responsabil este esențial la sloturi, la fel ca în cazul oricăror alte jocuri de noroc, online sau offline.