AVC ischemic la tineri – din ce în ce mai des întâlnit

Accidentul vascular cerebral (AVC) ischemic transformă, uneori ireversibil, o persoană, indiferent dacă este tânăr sau vârstnic. În ultima perioadă, AVC-urile sunt din ce în ce mai des întâlnite în rândul tinerilor.

Un studiu publicat în 2020, arată că 10 – 15% dintre cei care suferă AVC ischemic au vârste între 18 și 50 de ani, mulți fiind chiar foarte tineri.

AVC la tineri este explicat de specialiști prin prezența frecventă a stresului, fumatul, alimentația dezechilibrată, lipsa somnului de calitate, sedentarismul, obezitatea, ateroscleroza etc.

Un pacient cu AVC ischemic nu mai poate să meargă, nu mai poate folosi mâinile, nu mai știe să privească, să-și folosească ochii, nu mai știe să înghită, aproape că uită și să respire. Devine dependent de prezența permanentă a cuiva,care să îl ajute.

La Spitalul ”Sfântul Sava”, din Pantelimon, pacienții beneficiază de programe intensive de recuperare medicală, în regim de internare, cu mai multe proceduri de fizioterapie, kinetoterapie pe zi, psihologie și logopedie.

În recuperarea medicală după AVC, specialiștii recomandă regimul cu internare, început cât mai curând după intervenția chirurgicală. Cu cât recuperarea medicală este mai timpurie, cu atât șansele de refacere a pacientului cresc. Este necesar timp îndelungat pentru recuperare, întrucât creierul afectat de AVC are nevoie să redobândească cunoștințele pe care le-a ”uitat” odată cu pierdere celulelor nervoase din timpul accidentului vascular.

Spitalul ”Sfântul Sava” funcționează de cinci ani, în Pantelimon, Ilfov și are cele mai bune rezultate dovedite în recuperare medicală. Este recomandat de medici chirurgi ai celor mai mari spitale din România, tocmai pentru profesionalismul de care dă dovadă în recuperarea medicală de orice tip a pacienților internați.

”Am suferit un AVC ischemic în urmă cu un an și jumătate. De atunci, am tot făcut recuperare în spitale de stat, dar acum am considerat că trebuie să fac ceva mai intens. Contează foarte mult să fii într-un mediu care îți oferă și confort psihic, să poți trece mai ușor prin perioada de refacere. Este o mare diferență între Spitalul ”Sfântul Sava”și celelalte, prin care am fost până acum. Am un regret, că nu am început recuperarea direct aici. Aș fi fost la un nivel mai avansat. Terapeuții de la ”Sfântul Sava” sunt foarte dinamici, simpatici, sunt toți tineri și dedicați scopului de a ajuta, nu lucrează la normă. Se vede că sunt implicați cu adevărat. Aici simt că am reluat cu adevărat recuperarea, care intrase într-o pauză”, povestește Victor Istrate, un pacient tânăr, cu AVC ischemic, internat pentru recperare medicală la Spitalul ”Sfântul Sava”, din Pantelimon, Ilfov.

Centrul deține peste 100 de echipamente medicale de ultimă generație, o ambulanță tip C, cu echipamente de resuscitare și terapie intensivă. Echipamentele inovative ale Spitalului Sfântul Sava, cele mai multe fiind aduse în premieră în țara noastră, permit efectuarea recuperării medicale pasive, fără niciun efort fizic din partea pacientului aflat încă în ATI, chiar după 48 de ore de la orice intervenție chirurgicală.

Capacitatea spitalului este de 118 pacienți, din care 18 paturi sunt dotate cu monitoare tip ATI, toate saloanele având acces la instalația de oxigen medicinal. Pentru maximum 118 pacienți internați, lucrează 40 de specialiști în kinetoterapie și fizioterapie, plus alte zeci de medici, asistenți medicali și infirmieri, ceea ce relevă atenția și dedicarea pentru fiecare pacient în parte.

Spitalul Sfântul Sava, din Pantelimon, Ilfov, face internări pentru orice tip de recuperare medicală sau îngrijiri paliative în saloane cu 2 sau 3 paturi. Fiecare salon are baie proprie, adaptată nevoilor pacienților cu deficiențe majore locomotorii și este supravegheat video din camerele de gardă, astfel încât, în orice moment, pacienții aflați în dificultate sau care au nevoie de ajutor, să fie observați și sprijiniți.

Date de contact ale Spitalului Sfântul Sava:

0724.021.090 | 0724.338.881

contact@spitalulsfantulsava.ro

