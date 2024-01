'Băieți, pregătiți-vă pentru ce e mai rău!'- Rusia a decis să plaseze sistemele de rachete S-300 în jurul orașului natal al lui Putin și amenință direct Ucraina

Rusia lui Putin au început să instaleze sisteme de rachete de apărare aeriană S-300 în jurul orașului Sankt Petersburgului, ca răspuns la recentele atacuri reușite ale dronelor ucrainene asupra unor instalații din regiunea Leningrad.

Imaginile surprinse de un rezident local și postate pe rețelele de socializare arată echipamente care manevrează și blochează un drum în timp ce încearcă să se întoarcă.

"S-300 este poziționat în jurul orașului Sankt Petersburg. Așa că, băieți, pregătiți-vă pentru ce e mai rău. Aceste complexe sunt ridicate peste tot", spune o voce peste imaginile video.

Russians are deploying numerous S-300 Air Defence system around St. Petersburg, according to this footage, in light of recent successful precision strikes against war machine facilities. pic.twitter.com/9ElEktvT6V

Ca parte a unui sistem integrat de apărare aeriană, rachetele S-300 au capacitatea de a proteja instalații cheie și zone imense de amenințările aeriene.

Forțele ucrainene au lansat un atac cu drone pe, 18 ianuarie, asupra depozitului de petrol rusesc din Sankt Petersburg. Acesta a explodat după ce o dronă a reușit să arunce proiectilul exploziv în această instalație.

Sursa a precizat că o dronă a survolat una dintre proprietățile președintelui rus Vladimir Putin din Valdai înainte de a reuși să lovească cu succes terminalul petrolier din Petersburg, cea mai mare instalație rusească de transbordare a produselor petroliere în regiunea baltică, informează newsweek.com.

Pe 21 ianuarie, alte drone ucrainene au vizat terminalul Novatek din portul Ust-Luga, regiunea Leningrad, despre care surse au declarat pentru Kyiv Post că a fost o operațiune specială condusă de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) care a dus la un incendiu de proporții care a necesitat evacuarea angajaților.

A fire after the drone attack on an Ust-Luga oil port in Leningrad region burns for 11 hours already.



The fuel produced here is delivered to the Russian army. https://t.co/eO0eEqawCP pic.twitter.com/rheqBMLBLi