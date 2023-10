Balonul de Aur: Pe cine a omagiat Messi imediat după ce a câștigat trofeul - Video

Lionel Messi l-a omagiat pe Diego Maradona la gala Balonul de Aur, la care a obţinut cel mai important trofeu pentru a opta oară în carieră. El a vorbit şi despre rivalii săi şi despre cât intenţionează să mai joace, informează news.ro.

"Mulţumesc tuturor celor care m-au votat, tuturor celor care au făcut posibil ca eu să câştig acest premiu. Aş dori să le mulţumesc tuturor celor care au contribuit la acest trofeu, colegilor mei de echipă şi antrenorului meu de la echipa Argentinei (Lionel Scaloni). Aş dori, de asemenea, să mulţumesc stafului tehnic al Argentinei. Îi felicit pe Haaland, Kylian (Mbappé) şi pe ceilalţi, care au avut un sezon excepţional la nivel individual. Văd o mulţime de chipuri cărora aş vrea să le mulţumesc. În această seară, mă simt bine, este o plăcere care nu mă va părăsi niciodată. O menţiune specială pentru toţi oamenii care m-au urmărit de la începutul carierei mele. Aş dori, de asemenea, să-i mulţumesc soţiei mele, care a fost alături de mine de la început, susţinându-mă la bine şi la rău”, a spus Messi.

Argeninianul a menţionat faptul că Diego Maradona ar fi fost aniversat la 30 octombrie. “Diego, totul datorită ţie”, a adăugat el.

"Toate Baloanele de Aur câştigate sunt speciale. Trofeele colective sunt cele mai importante. Acest trofeu nu ar fi fost posibil fără o întreagă echipă. Este adevărat că este frumos să fii apreciat, dar cel mai important lucru în fotbal este echipa", a mai spus Lionel Messi.

"Nu mi-am imaginat niciodată că voi avea cariera pe care am avut-o. Am avut norocul de a juca pentru cel mai bun club cu cea mai bună echipă din istorie (la FC Barcelona), ceea ce mi-a permis să-mi îndeplinesc visele. Câştigasem o mulţime de trofee, dar tot ceea ce aveam nevoie era Cupa Mondială. După câteva momente complicate, am încercat din nou şi am reuşit. Sunt extrem de norocos că sunt campion mondial. Acestea au fost cele mai puternice emoţii ale mele. Nu vă puteţi imagina ce am simţit", a precizat fotbalistul.

Despre Kylian Mbappe şi Erling Haaland, Messsi spune că sunt jucători extraordinari. “Am fost la acelaşi club (PSG), am împărtăşit momente, meciuri cu Kylian (Mbappé), îi cunosc talentul imens. Sunt încă foarte tineri şi ştiu că îi vom vedea din nou la vârf. Haaland a câştigat trofee importante şi sunt convins că va câştiga şi acest trofeu”.

Messi a declarat că speră să mai joace mult timp. “Va trebui să vedem cum mă simt din punct de vedere fizic. Nu pot să spun o dată. Lucrurile se schimbă peste noapte. Dar sper să continui mult, mult timp, pentru că este ceea ce îmi place să fac".

La ceremonia de la Paris, trofeul i-a fost înmânat de David Beckham, care este coproprietar şi preşedinte al clubului Inter Miami, la care este legitimat argentinianul.

"Este foarte special să spunem că este un jucător al lui Miami şi că se află în oraşul nostru. Va sărbători acest trofeu alături de coechipierii săi şi de familia sa, în felul său. Noi vom face tot posibilul să îl sărbătorim în stilul Miami. Sunt sigur că putem face o petrecere bună", a spus Beckham.

Pe scenă au fost invitaţi pentru a fi alături de marele câştigător cei trei fii ai lui Lionel Messi.