Beyoncé va reînregistra un cântec de pe albumul Renaissance, după ce a fost criticată că a folosit un cuvânt ofensator

Superstarul american Beyoncé va trebui să reînregistreze un cântec de pe albumul recent lansat "Renaissance", după ce a fost criticată pe reţelele de socializare că a folosit un cuvânt argotic considerat o insultă la adresa persoanelor cu handicap, relatează news.ro

Este o frază din melodia "Heated" care a stârnit furia persoanelor care suferă de handicap motoriu: Beyoncé cântă aici "Spazzin' on that ass, spazz on that ass". Termenul "spaz" în engleză, derivat din adjectivul "spastic", poate fi folosit pentru a râde de persoanele care suferă de paralizie cerebrală şi poate fi asociat în sens larg cuvintelor "cretin", "deranjat" sau "amputat".

În Statele Unite, cuvântul "spaz" este puţin folosit şi pare să caracterizeze o persoană considerată "scăpată de sub control".

Pentru a încerca să oprească un scandal pe reţelele de socializare, Beyoncé va înregistra din nou cântecul "înlocuind" termenul "spaz", a confirmat pentru AFP un purtător de cuvânt al artistei, care a asigurat că "acest cuvânt nu a fost folosit intenţionat pentru a răni".

"Heated" a fost scris în colaborare cu rapperul canadian Drake.

Aceeaşi problemă a avut-o în iunie şi cântăreaţa americană Lizzo care a fost nevoită să reînregistreze "Grrrls" pentru a elimina acelaşi cuvânt.

Pentru activista australiană Hannah Diney, care a vorbit pe Twitter, folosirea acestui termen de către Beyoncé "se simte ca o palmă peste faţă pentru mine, pentru comunitatea cu dizabilităţi şi pentru progresul făcut cu Lizzo".

Beyoncé a lansat vineri cel de-al şaptelea album solo "Renaissance" ce conţine 16 melodii.