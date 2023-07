Bloomberg apreciază debutul Hidroelectrica pe bursă: Marchează o schimbare majoră pentru România

Cea mai mare Oferta Publică Iniţială (IPO) din acest an în Europa le dă investitorilor motive de bucurie şi este salutată ca o schimbare majoră pentru piaţa de capital din România, se arată într-o analiză a Bloomberg, notează Agerpres.

La debutul pe Bursa de Valori de la Bucureşti, acţiunile companiei de utilităţi Hidroelectrica au urcat cu 11%. Producătorul de hidroenergie a devenit imediat cea mai mare companie listată din România, fiind evaluat la peste 10 miliarde de dolari, şi un bilet pentru bursa locală pentru a scăpa de Statutul de Piaţă de Frontieră, avansând la Statutul de Piaţă Emergentă la MSCI, unul dintre liderii în furnizarea de indici de referinţă la nivel global.

Oferta de 1,8 miliarde de dolari, finalizată săptămâna trecută, a fost suprasubscrisă, profitabilitatea ridicată a companiei şi dividendele ademenind investitorii către proprietarul centralelor hidroelectrice, inclusiv una pe Dunăre. Listarea unei participaţii minoritare la cel mai mare producător de electricitate al României îndeplineşte de asemenea unul dintre criteriile necesare pentru ca statul membru UE să aibă acces la mai mult ajutor de la blocul comunitar."Văd aceasta ca pe o schimbare majoră pentru România. Această IPO sperăm să permită atragerea unui număr mai ridicat de investitori", a apreciat Pablo Escondrillas, director general la Citigroup Inc pe segmentul EMEA Power Investment Banking.Miercuri la prânz, acţiunile Hidroelectrica se tranzacţionau la 111,2 lei, un avans de 6,9%, comparativ cu preţul IPO de 104 lei.Cea mai mare listare din Europa de la cea a Porsche AG şi a treia cea mai mare din lume anul acesta este un test pentru Bursa de Valori de la Bucureşti, care are cea mai redusă lichiditate din rândul burselor din Europa de Est. Conform datelor BVB, cifra sa de afaceri zilnică medie s-a ridicat anul acesta la echivalentul a 23 milioane de dolari, în timp ce miercuri volumele tranzacţionate ale Hidroelectrica au depăşit 135 de milioane de dolari.Acţiunile principalului producător de energie electrică din România, cu un portofoliu de producţie 100% din surse regenerabile, au fost admise la tranzacţionare în categoria Premium a pieţei reglementate a Bursei de Valori Bucureşti. Tranzacţionarea a început la ora 10:00, sub simbolul "H2O"."Povestea este la început şi vrem să o transformăm în una de succes pentru Hidroelectrica şi piaţa de capital", a afirmat directorul general de la BVB, Adrian Tănase cu ocazia listării, la care au participat premierul Ion-Marcel Ciolacu, guvernatorul BNR Mugur Isărescu şi directori ai companiei.Isărescu a declarat că BVB a trecut "testul de maturitate" prin această listare.Miercuri, indicele BET a urcat cu 3%, înregistrând cel mai ridicat nivel al tranzacţiilor din februarie 2022.Pentru a obţine Statutul de Piaţă Emergentă la MSCI, BVB ar trebui să permită fondurilor locale de pensii să devină jucători mai activi pe piaţă şi să majoreze numărul companiilor cu cifră de afaceri ridicată şi flotare liberă, susţine Attila Gyurcsik, directorul general al Accorde Fund Management din Budapesta.Acesta a adăugat: "Ar fi important să existe şi alte mari companii publice listate. Chiar dacă este redusă participaţia deţinută de stat în companiile deja listate, ar ajuta ca indicele bursier să fie cât mai diversificat posibil".Hidroelectrica a atras cumpărători şi pentru că, fiind producător de energie regenerabilă, "se potriveşte bine în diverse portofolii", a precizat Alexandru Ilisie, director de investiţii la OTP Asset Management Romania.Fondul Proprietatea, un vehicul de investiţii gestionat de Franklin Templeton, a vândut în timpul IPO o participaţie de 17,3% în compania de utilităţi, reducându-şi participaţia de la aproape 20%. Restul participaţiei Fondului în Hidroelectrica ar putea fi folosită pentru a ajuta la sprijinirea preţului de tranzacţionare, dacă va fi necesar.Câştigurile de pe urma vânzării participaţiei Fondului în Hidroelectrica vor fi în următoarele luni distribuite acţionarilor săi, printre care se află fonduri de pensii.