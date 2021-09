Bogdan Lobonț mândru de jucătorii săi: Au un talent extraordinar și niște calități extraordinare, sunt ca un burete

Slecţionerul nou-înfiinţatei echipe naţionale under 21, Bogdan Lobonţ, şi-a lăudat jucătorii după primul meci disputat, amicalul cu Portugalia, câştigat cu 2-1, conform news.ro

"Băieţii trebuie felicitaţi, toate laudele trebuie să se îndrepte către ei, că ei au fost actorii în teren. Noi, staff-ul, le-am dat câteva idei în scurtul timp pe care l-am avut la dispoziţie de duminică încoace. S-au prezentat foarte bine, au încercat să respecte acele două, trei idei pe care noi le-am propus. Cu toate că am început puţin mai temători, dar este normal. Sunt mulţi jucători care nu au evoluat împreună, în afară de cei de la Farul, care se cunosc mai bine. Ceilalţi s-au văzut pentru prima dată şi au evoluat pentru prima dată în această formulă. Ei au un talent extraordinar şi nişte calităţi extraordinare, pe asta trebuie să pedelaze ei. Sunt jucători intelegeţi şi pot să recunoască orice situaţie din teren. Sunt ca un burete, este o plăcere să ai asemenea jucători la dispoziţie şi este meritul celor care i-au antrenat. Noi i-am avut de duminică la dispoziţie şi nu am făcut prea multe. Nu trebuie să coboare mai jos de prestaţia lor din a doua repriză. Nu sunt nişte puşti, sunt jucători care joacă la primele echipe, nu trebuie să-i considerăm puşti. Nici nu trebuie să ne aşteptăm de la ei să facă ceea ce fac jucătorii consacraţi. Sunt tineri şi au o stradă lungă de parcurs. Pentru mine, este continuarea visului pe care l-am avut când m-am apucat de fotbal. Am început ca jucător, cu visul de ajunge la echipa naţională, am ajuns, s-a încheiat acest capitol şi acum continui visul şi e frumos, deocamdată. Cu siguranţă o să vină şi eşecul la un moment dat. Este o chestie absolut normală", a declarat Lobonţ, la microfonul DigiSport.

Echipa under 20 a României a câştigat, joi, primul meci de la înfiinţare, scor 2-1 (1-1), cu Portugalia. Partida, una amicală, a avut loc la Voluntari, pe Stadionul Anghel Iordănescu.

Au marcat: Baiaram '45+2, Mustacă '70 (p) / Agostinho '5.

Următorul meci al amical al tricolorilor va fi cu Anglia, la 6 septembrie, la centrul de pregătire de la St. George’s Park (Burton upon Trent).