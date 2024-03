Bolile neurologice, principala cauză la nivel mondial a problemelor de sănătate (studiu)

Bolile care afectează sistemul nervos, cum ar fi demenţa de tip Alzheimer, migrenele sau consecinţele unui accident vascular cerebral, reprezintă în prezent principala cauză la nivel mondial a problemelor de sănătate, potrivit unui vast studiu publicat vineri, informează AFP, relatează Agerpres.

Conform studiului, publicat în revista Lancet Neurology, patologiile neurologice, în sensul larg al termenului, au luat locul patologiilor cardiovasculare în clasamentul cauzelor problemelor de sănătate la nivel mondial.

În 2021, 43% din populaţia mondială - adică 3,4 miliarde de persoane - suferea de o afecţiune neurologică, potrivit acestui studiu realizat de sute de cercetători sub egida Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), un organism de referinţă în materie de statistici privind sănătatea.

Acest nivel ar fi mult mai ridicat decât estimările actuale şi ar însemna că aceste tulburări au crescut cu mai bine de jumătate din 1990.

Cercetătorii văd în aceasta, printre altele, o consecinţă a îmbătrânirii populaţiei, mai ales că marea majoritate a tulburărilor neurologice nu pot fi vindecate şi, prin urmare, pot persista ani de zile până la deces.

Accidentele vasculare cerebrale (AVC) provoacă de departe cele mai multe dizabilităţi şi probleme de sănătate. Potrivit studiului, acestea au dus la pierderea a 160 de milioane de ani de viaţă sănătoasă - un indicator menit să meargă dincolo de simpla speranţă de viaţă pentru a lua în considerare situaţia reală a persoanelor - la nivelul întregii populaţii a lumii.

AVC sunt urmate de encefalopatia neonatală, demenţa de tip Alzheimer şi consecinţele neurologice ale diabetului, dar şi de meningite şi epilepsie.

În ceea ce priveşte sechelele neurologice ale COVID-19, una dintre componentele COVID-ului lung, acestea se află pe locul 20.

În materie de mortalitate, problemele neurologice au ucis peste 11 milioane de persoane în 2021, potrivit studiului. Această cifră este totuşi mică în comparaţie cu cea a numărului de decese cauzate de bolile cardiovasculare - 19,8 milioane - care, în general, provoacă decesul într-un timp mai scurt.