Boxerul britanic Amir Khan, dat afara dintr-un avion în Statele Unite, în urma unui coflic legat de masca de protecţie

Boxerul britanic Amir Khan a fost scos dintr-un avion în SUA, din cauza unui conflict legat de masca de protecţie, relatează BBC, citat de news.ro

Khan, în vârstă de 34 de ani, a spus că a fost scos din avionul American Airlines împreună cu un coleg atunci când cineva s-a plâns că masca prietenului său "nu era suficient de mare".



Compania aeriană a anunţat că zborul de la aeroportul Newark la Dallas-Fort Worth s-a întors la poartă după ce două persoane ar fi "refuzat să respecte cererile echipajului”.

Compania a negat faptul că poliţia a intervenit.



Un purtător de cuvânt al companiei aeriene a declarat: "Echipa noastră de relaţii cu clienţii discută cu Khan pentru a afla mai multe despre experienţa sa şi pentru a consolida importanţa politicilor implementate pentru siguranţa clienţilor şi a echipajului nostru".





Într-un videoclip postat pe Twitter, Khan a spus că mergea la o tabără de antrenament din Colorado după un sejur în New York şi a fost "dezgustat” de tratamentul la care a fost supus.



"Am fost scos din avion astăzi când mergeam în cantonament la Colorado Springs, de către poliţie. Evident, o plângere a fost făcută de personalul American Airlines, ei au spus că masca colegului meu nu era suficient de mare şi nu destul de sus, că trebuiau să oprească avionul şi să ne scoată pe mine şi pe prietenul meu atunci când nu am făcut nimic greşit. Acum trebuie să reprogramez un alt avion pentru a mă întoarce la tabăra de pregătire, ceea ce este într-adevăr supărător, fără niciun motiv şi am fost atât de dezgustat că American Airlines ne-ar face acest lucru şi mi-ar interzice călătoria”.



American Airlines a declarat că zborul 700 s-a întors la poarta Aeroportului Internaţional Newark Liberty din New Jersey după ce doi clienţi ar fi refuzat să respecte cererile repetate ale membrilor echipajului de a depozita bagajele, de a pune telefoanele mobile în modul avion şi de a respecta cerinţele federale de acoperire a feţei.



Acesta a spus că poliţia de protocol a fost prezentă când aeronava s-a întors la poartă, dar nu a fost implicată în a cere niciunui pasager să părăsească avionul şi nu a intervenit.