BREAKING! Ron DeSantis se retrage și îi lasă drumul liber lui Donald Trump pentru Casa Albă / Video

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, văzut cândva ca fiind cel mai formidabil adversar al lui Donald Trump în alegerile primare republicane pentru președinție, și-a suspendat duminică cursa și l-a susținut pe fostul președinte, anunță nbcnews.com.

Mișcarea are loc cu două zile înainte de alegerile primare din acest stat, unde se preconiza că va fi devansat atât de fostul președinte Donald Trump, cât și de fosta ambasadoare ONU Nikki Haley.

DeSantis a făcut anunțul într-un videoclip pe X - aceeași platformă de socializare pe care a făcut lansarea defectuoasă a candidaturii sale la Casa Albă.

"Acum, în urma clasării noastre pe locul al doilea în Iowa, ne-am rugat și am deliberat cu privire la calea de urmat", a spus el. "Dacă ar fi ceva ce aș putea face pentru a produce un rezultat favorabil, mai multe opriri de campanie, mai multe interviuri, aș face-o.", a declarat el. Dar nu pot să le cer susținătorilor noștri să se ofere voluntar și să doneze resurse. Nu avem o cale clară spre victorie. În consecință, astăzi îmi suspend campania".

"Este clar pentru mine că majoritatea alegătorilor republicani din alegerile primare vor să-i mai dea o șansă lui Donald Trump", a spus el, adăugând: "El are sprijinul meu, deoarece nu ne putem întoarce la vechea gardă republicană de altădată, sau reîmpachetarea formată din corporatismul încălzit pe care Nikki Haley îl reprezintă".

DeSantis a căutat să se poziționeze ca o alternativă la Trump, încercând să se prezinte ca un moștenitor de succes politic al mișcării MAGA și al politicilor sale preferate, fără bagajul lui Trump. Dar, în încercarea sa de a-i curta pe susținătorii lui Trump, DeSantis a întârziat să îl critice în mod semnificativ pe fostul președinte și nu a reușit să îi smulgă suficient de mult din sprijin. Îmbrățișarea de către DeSantis a politicilor de dreapta dură i-a determinat, de asemenea, pe republicanii moderați și pe independenți să se uite în altă parte în căutarea unui candidat care să conducă GOP într-o direcție diferită de cea a lui Trump.

DeSantis a intrat în cursa prezidențială republicană cu o operațiune politică impresionantă și cu o popularitate largă în cadrul partidului, după ce a obținut o victorie răsunătoare în 2022 la realegerea în Florida, care a fost timp de decenii unul dintre cele mai strâns divizate state din țară.

Dar impulsul pe care DeSantis l-a avut la început s-a risipit rapid după ce și-a oficializat candidatura, pe fondul unor atacuri necruțătoare din partea mașinăriei lui Trump, precum și al propriilor sale pași greșiți. Super PAC pro-Trump, MAGA Inc. a cheltuit peste 10 milioane de dolari pentru a-l ataca pe DeSantis chiar înainte ca acesta să își anunțe candidatura la președinție, potrivit documentelor de finanțare a campaniei.

Prima campanie publicitară l-a atacat pe guvernatorul Floridei cu spoturi TV în care a criticat voturile pe care acesta le-a luat în Congres cu privire la securitatea socială, Medicare și taxe, și nu a încetat. MAGA Inc. a cheltuit peste 23 de milioane de dolari pe publicitatea anti-DeSantis, arată registrele de finanțare a campaniei - iar super PAC care o susține pe fosta ambasadoare a ONU Nikki Haley a cheltuit și mai mult pentru a-l lovi pe DeSantis când au început să se confrunte în Iowa în toamnă.

Când DeSantis și-a lansat oficial candidatura la Casa Albă în luna mai, un eveniment cu Elon Musk de la Spaces pe Twitter a devenit emblematic pentru o campanie care a fost adesea umbrită de lupte interne, probleme financiare și un parteneriat complicat cu super PAC Never Back Down.

În centrul mesajului de campanie al lui DeSantis se afla o propunere de a aduce proiectul său din Florida la nivel național. Guvernatorul s-a angajat să desființeze "statul administrativ" al guvernului federal, să finalizeze zidul de la granița sudică,și să limiteze influența chineză în Statele Unite și în străinătate.

Problemele conservatoare înflăcărate care au devenit elemente fixe ale administrației sale din Florida s-au regăsit și în campanie. El și-a împletit semnătura "războiului împotriva "woke" prin mai multe propuneri politice, inclusiv prin eliminarea programelor de diversitate, echitate și incluziune în cadrul guvernului federal, interzicerea accesului în armată a membrilor transsexuali și interzicerea îngrijirii medicale de afirmare a sexului pentru minori.

Fiind unul dintre singurii directori în funcție din cursă, DeSantis și-a exercitat uneori puterea biroului său din Tallahassee, în concordanță cu retorica sa de campanie. După atacurile Hamas din 7 octombrie din Israel, DeSantis a mobilizat Departamentul de gestionare a situațiilor de urgență din Florida pentru a organiza zboruri de evacuare în timp ce războiul făcea ravagii, aceste eforturi extrăgând aproape 700 de cetățeni americani din Orientul Mijlociu.

Chiar înainte de a-și lansa candidatura la Casa Albă, DeSantis a trimis membri ai forțelor de ordine din Florida și ai Gărzii Naționale la granița de sud pentru a sprijini eforturile oficialilor texani de acolo. (Guvernatorul statului, Greg Abbott, l-a sprijinit în cele din urmă pe Trump).

Trump a reprezentat întotdeauna un obstacol dificil de depășit pentru guvernator, în special la începutul candidaturii sale. Traiectoriile celor doi candidați se împleteau de ani de zile - Trump ridicase cariera lui DeSantis cu o susținere care a contribuit la propulsarea congresmanului de atunci la nominalizarea republicană pentru funcția de guvernator al Floridei în 2018. Cu toate acestea, aspirațiile prezidențiale ale lui DeSantis au depins de perspectiva unui partid gata să renunțe la liderul lor populist incendiar.

În timp ce candidatura lui Trump a fost adesea umbrită de problemele sale juridice și de bagajele din timpul mandatului său, DeSantis a refuzat adesea să îl critice pe candidatul de frunte în primele luni ale campaniei sale, în timp ce încerca să își câștige alegătorii. În momente mai rare, DeSantis a generat titluri de primă pagină cu comentarii despre răspunsul lipsit de strălucire al lui Trump în timpul revoltei din 6 ianuarie de la Capitoliu sau despre eșecurile politice ale negaționismului său electoral.

Până la finalul candidaturii sale, DeSantis îl ataca în mod regulat pe Trump în discursul său de campanie, reproșându-i fostului președinte că nu și-a respectat promisiunile din campania din 2016, cum ar fi construirea unui zid la graniță, că a refuzat să se alăture dezbaterilor primare și pentru modul în care a gestionat pandemia Covid-19.

În pofida criticilor, DeSantis a declarat că, în calitate de președinte, l-ar fi grațiat pe Trump dacă ar fi fost condamnat pentru oricare dintre acuzațiile federale cu care se confruntă.

Între timp, mesajele campaniei au fost adesea eclipsate de luptele interne de personal și financiare din echipa lui DeSantis.

La doar două luni de la începutul candidaturii lui DeSantis, campania guvernatorului s-a confruntat cu probleme financiare și a concediat aproximativ o duzină de membri ai personalului de nivel mediu ca măsură de reducere a costurilor - și apoi a concediat alte aproape două duzini o săptămână mai târziu. La scurt timp după aceea, guvernatorul a înlocuit-o pe directoarea de campanie Generra Peck cu un loialist de lungă durată, șeful de cabinet al guvernatorului, James Uthmeier. Pe măsură ce problemele financiare au zguduit campania, DeSantis s-a sprijinit foarte mult pe sprijinul lui Never Back Down, lăsând PAC să finanțeze majoritatea reclamelor televizate și a evenimentelor.

Un memorandum de strategie de dezbatere scurs, care sugera că DeSantis ar trebui să-l apere pe Trump și să-l atace pe Vivek Ramaswamy, i-a provocat dureri de cap candidatului.

În săptămânile premergătoare caucusurilor, PAC și-a pierdut directorul general, l-a concediat pe înlocuitorul său doar câteva zile mai târziu și și-a văzut strategul de top demisionând la scurt timp după aceea. Înainte de aceste plecări, o ședință a PAC pe tema bugetului aproape că a degenerat într-o confruntare fizică din cauza unor dezacorduri privind modul în care să gestioneze creșterea lui Haley în sondaje.

Înaintea primei competiții pentru nominalizarea prezidențială din Iowa, campania lui DeSantis, cu ajutorul PAC, a construit o formidabilă operațiune de joc de teren în statul Hawkeye, dedicând timp și efort semnificativ acolo. Guvernatorul a vizitat toate cele 99 de comitate din Iowa, personalul super PAC a bătut la sute de mii de uși, iar guvernatorul a obținut sprijinul guvernatorului statului Iowa, Kim Reynolds, și al influentului lider evanghelic Bob Vander Plaats.

În ultimele săptămâni ale campaniei sale, DeSantis nu numai că s-a străduit să reducă diferența din sondaje dintre el și fostul președinte, dar a cheltuit mult timp și bani pentru a ține piept unei Haley în plină ascensiune în Iowa. El a acuzat-o pe Haley că nu are acreditările conservatoare adecvate, profitând de pași greșiți, cum ar fi faptul că a numit greșit o vedetă de baschet de la Universitatea din Iowa și pentru că a spus că alegerile primare din New Hampshire servesc ca o corecție a rezultatelor caucusurilor din Iowa.

După ce a sărbătorit locul al doilea ca pe o victorie, DeSantis a ales să viziteze mai întâi Carolina de Sud în loc să facă deplasarea tradițională de o noapte a candidaților prezidențiali de la Des Moines, Iowa, la Manchester, New Hampshire. Mișcarea, au sperat DeSantis și aliații săi, ar fi semnalat faptul că campania guvernatorului a fost construită pe termen lung, inclusiv până la alegerile de Super Marți din martie.

Aceste speranțe nu s-au concretizat.

DeSantis mai are doi ani rămași din cel de-al doilea și ultimul său mandat de guvernator al Floridei.

