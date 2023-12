Brenda din Beverly Hills are cancer și a transmis un mesaj sfâșietor: Nu am terminat cu viața! Nu vreau să mor/ Video

Actriţa Shannen Doherty, cunoscută pentru rolul Brendei din Beverly Hills, a fost diagnosticată cu cancer invaziv, s-a destăinuit revistei People despre lupta cu boala.

Într-un videoclip publicat pe Instagram, actriţa celebră pentru rolurile din serialele americane „Beverly Hills” şi „Charmed” îşi împărtăşeşte temerile şi speranţele într-un mesaj plin de optimism.

Shannen Doherty vorbeşte despre moarte şi despre viaţa ei. Ca o persoană care este recunoscătoare pentru „fiecare secundă, fiecare oră”.

„Nu mi-e frică de moarte pentru că ştiu unde mă duc şi pe cine voi vedea. Mi-ar fi frică dacă aş fi o persoană rea. Dar nu vreau să mor”, spune ea.

În timp ce îşi continuă tratamentul, actriţa în vârstă de 52 de ani este mai hotărâtă ca niciodată să meargă mai departe şi să informeze publicul. „Oamenii nu ştiu prea multe despre cancer. Ei cred că înseamnă că nu poţi merge sau mânca, dar nu este aşa. Suntem dinamici şi avem o viziune atât de diferită asupra vieţii”, spune ea.

Nu am terminat cu viața

„Eu nu am terminat cu viaţa. Nu am terminat de iubit. Nu am terminat de creat. Nu am terminat cu speranţa de a schimba lucrurile în bine”, a continuat actriţa.

Ea a fost diagnosticată cu cancer la sân în 2015. După ce a fost supusă la numeroase şedinţe de chimioterapie şi la o mastectomie, a dezvăluit că boala se află în remisie în 2017, înainte de a anunţa o recidivă trei ani mai târziu, în 2020, în stadiul 4.

La începutul anului 2023, Shannen Dohery a anunţat că boala i s-a răspândit la creier. În pofida unei operaţii la craniu în iunie anul trecut pentru a trata tumora, Shannen Doherty a dezvăluit miercuri că s-a extins acum la oase.

Mereu pe un ton uşor, actriţa a făcut o paralelă între cancerul ei - pe care l-a poreclit Bob - şi jocul video Pac-Man, în care un omuleţ galben trebuie să devoreze cele mai multe puncte într-un labirint. „Îţi mănâncă tot corpul. Este una dintre cele mai rele experienţe din viaţa mea”.

În continuare optimistă, ea a conchis: „Dar lucrurile sunt în regulă acum. Cele mai frumoase amintiri ale mele sunt încă pe cale să vină”.