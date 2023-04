Cântăreți celebri și jocurile de cazinou

Gamblingul și jocurile de cazinou sunt un subiect tabu în România, cu toate că țara noastră are o istorie bogată în această direcție, iar cele mai vechi cazinouri stradale datează de prin 1860-1870. Să nu uităm de Cazinoul din Constanța sau Cazinoul din Sinaia, care ne amintesc de perioada interbelică, vremuri în care acestea erau luate cu asalt de turiști, dar și de elita locală și internațională.

În trecut, cazinourile erau cu circuit închis, accesul fiind permis doar celor din înalta societate. În schimb, astăzi oricine are acces la un cazinou clasic sau online.

Avem tendința să asociem gamblingul cu persoane lipsite de o anumită cultură / educație. Asta poate și pentru că punem egal între gamblingul și păcănelele, dar este total greșit. Jocurile de cazinou mai înseamnă și poker, ruletă, blackjack și multe alte jocuri de masă care astăzi sunt practicate inclusiv de vedete, oameni celebri și chiar cântăreți renumiți.

Frank Sinatra, cunoscut pentru hituri precum „Fly Me to the Moon” și „Strangers in the Night”, a fost un iubitor de jocuri de noroc. De-a lungul anilor, Sinatra a fost văzut frecvent în Las Vegas, de cele mai multe ori la Cal Neva Resort & Casino. A vândut 150 de milioane de discuri și a jucat în peste 50 de filme, dar ocazional și-a pus norocul la încercare prin cazinouri.

Rapperul american, Curtis James Jackson, cunoscut sub numele de 50 Cent este un fan al plasării de pariuri sportive. În 2012, el a depus 500.000 de dolari pe New York Giants când s-au confruntat cu San Francisco 49ers în timpul Campionatului NFC. În 2015, el a pariat 1,6 milioane de dolari pe Floyd Mayweather că-l învinge pe Manny Pacquiao în UFC.

Cântăreț, compozitor și actor american, Justin Timberlake, născut în Tennessee, este un om cu multe talente. Pe lângă aceste aptitudini, îi place să joace poker și participă adesea la turnee mondiale.

Jon Bon Jovi este un fan al jocurilor de noroc online. Nu obișnuiește să frecventeze cazinourile stradale, în schimb îi place să joace online cu dealeri live. Nu-i place să se expună public, alegând să joace în intimitate.

Lady Gaga este o celebritate de care sigur ați auzit. Pe lângă pasiunea pentru muzică, Stefani Joanne Angelina Germanotta practică jocuri de masă, cum ar fi blackjack și poker. Îi place să meargă în cazinouri și să-și încerce norocul la ruletă. E un hobby pentru ea și joacă pentru divertisment și socializare.

Alte nume sonore, cum ar fi Elton John, Ringo Starr, Ozzy Osbourne, aleg să se relaxeze la un joc în compania prietenilor. Totodată, mulți dintre cei enumerați mai sus au scris cântecele și au contribuit la coloana sonoră a unor sloturi.

Mulți cântăreți văd în gambling doar o sursă de divertisment, nu una de bani, ceea ce ar trebui să foacă toată lumea pasionată de cazinouri și jocuri. Nu le urmați exemplu, iar dacă doriți să vă încercați norocul, să o faceți cumpătat. Mai bine mergeți la concerte și festivaluri pentru a vă bucura de muzica lor.