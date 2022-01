Cântăreţul francez Florent Pagny a fost diagnosticat cu cancer pulmonar

Cântăreţul francez Florent Pagny a anunţat marţi că şi-a anulat toate concertele programate în cadrul turneului său actual, care celebrează cea de-a 60-a aniversare a artistului, după ce a fost diagnosticat cu "o tumoare canceroasă" la "un plămân", care "nu poate fi operată", informează AFP.

Într-un mesaj publicat marţi pe Instagram, Florent Pagny, interpretul unor piese foarte îndrăgite de publicul francez, precum "Savoir aimer", a precizat că urmează să intre "în protocolul de şase luni de chimioterapie şi raze X".

"Tocmai am fost diagnosticat cu o tumoare la plămân, o tumoare canceroasă, nu foarte simpatică şi care nu poate fi operată", a dezvăluit Florent Pagny într-un mesaj video realizat în locuinţa sa.

"Aveţi grijă de voi, să fiţi sănătoşi şi atunci când această problemă va fi rezolvată ne vom reîntâlni, voi termina ceea ce am început, va fi poate un turneu pentru a sărbători vârsta mea de 61 de ani", a adăugat starul francez, potrivit Agerpres.

În înregistrarea video de un minut şi jumătate, cântăreţul a avut o expresie gravă, dar a reuşit să strecoare în mesajul său şi câteva fraze cu o tonalitate mai lejeră.

Astfel, după ce s-a declarat "dezolat" (cuvânt pe care l-a repetat de câteva ori) că nu poate să îşi onoreze angajamentele scenice, Florent Pagny a adăugat: "Mă veţi vedea totuşi în fotoliul roşu al emisiunii de televiziune 'The Voice', în plină formă, pentru că am înregistrat totul dinainte. Şi, între paranteze, este un sezon (al emisiunii 'The Voice' - n.r.) foarte interesant".

În aşteptarea momentului în care va putea să se întâlnească din nou cu publicul său, starul francez a mai spus că el şi soţia lui vor trebui "să adopte stilul de viaţă al unui războinic pentru a face faţă acestei încercări destul de speciale" .

Turneul prin care Florent Pagny sărbătorea împlinirea vârstei de 60 de ani ar fi trebuit să continue până în iulie 2022.

Florent Pagny, născut pe 6 noiembrie 1961, este un cântăreţ, compozitor şi actor francez. Printre cele mai cunoscute cântece din repertoriul lui se află piese precum "N'importe quoi", "Savoir aimer" şi "Ma liberte de penser", care au ajuns pe primul loc în topul muzical din Franţa. Single-urile sale s-au vândut în peste 6 milioane de copii, iar albumele sale în peste 10 milioane de exemplare.