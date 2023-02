Cartea 'The Beatles: O istorie', de Craig Brown, lansată de editura Nemira

"The Beatles. O istorie" de Craig Brown, cartea anului pentru The Times, The Telegraph, The Sunday Times, va fi lansată, pe 2 martie, de editura Nemira, informează News.ro.

Craig Brown, autorul premiat al cărţii "Ma’am Darling: 99 Glimpses of Princess Margaret", revine cu o biografie fascinantă, amuzantă şi bine documentată despre The Beatles, trupa care a marcat din punct de vedere muzical, şi nu numai, frumoşii ani 1960.

"The Beatles. O istorie" urmăreşte fuziunea, aparent întâmplătoare, a celor patru elemente-cheie care au alcătuit trupa The Beatles: foc (John Lennon), apă (Paul McCartney), aer (George Harrison) şi pământ (Ringo Starr). De asemenea, spune poveştile bizare şi adesea nefericite ale oamenilor care au intrat pe orbita membrilor formaţiei, cum ar fi Fred Lennon, Yoko Ono, Maharishi Mahesh, mătuşa Mimi, Helen Shapiro, escrocul Magic Alex, John Riley, ciudatul lor dentist, şi poliţistul Norman Pilcher, duşmanul lor ratat.

John Updike i-a comparat cu „soarele care răsare în dimineaţa de Paşte“. Bob Dylan le-a făcut cunoştinţă cu drogurile. Ducesa de Windsor i-a adorat. Noël Coward i-a dispreţuit. J.R.R. Tolkien i-a respins. The Rolling Stones i-a copiat. Leonard Bernstein i-a admirat. Nimeni nu a rămas neatins de muzica The Beatles. Însăşi Regina Elizabeth II a spus la aniversarea nunţii sale de aur: „Gândiţi-vă ce am fi ratat, dacă nu i-am fi ascultat niciodată pe The Beatles".

Această biografie reprezintă un amestec caleidoscopic de istorie, etimologie, pagini de jurnal, autobiografie, scrisori ale fanilor, eseuri, vieţi paralele, liste de petreceri, diagrame, interviuri, anunţuri şi poveşti. Fiecare pagină aminteşte de efervescenţa anilor 1960, o epocă senzaţională şi inconfundabilă.

„Puterea specială a muzicii The Beatles, adică magia şi frumuseţea ei, în asta constă, în acest amestec de contrarii. Alte trupe sunt fie gălăgioase, fie senzuale, fie progresiste, fie tradiţionaliste, fie serioase şi grave, fie joviale şi prietenoase, fie sexy sau agresive. Dar, când asculţi un album de la The Beatles, simţi că tot ce ţine de natura fiinţei umane, cu nuanţele ei, este acolo. Aşa cum observa şi John, atunci când compuneau împreună, Paul era cel care «venea cu un fel de lumină, de optimism, în timp ce eu mă îndreptam întotdeauna spre tristeţe, spre disonanţe, spre limitele blues-ului». Tocmai această pendulare fascinantă între două direcţii, între sus şi jos, face ca muzica lor să fie atât de expresivă, să reuşească să aibă şi o componentă universală, dar şi una personală, specială", spune autorul.

Craig Brown este autorul mai multor cărţi, printre care "The Lost Diaries" şi "One on One". "Ma’am Darling: 99 Glimpses of Princess Margaret", a câştigat atât Premiul „James Tait Black“ pentru biografie, cât şi Premiul „South Bank Sky Arts“ pentru literatură.

Cartea sa anterioară, "One on One", a fost nominalizată pentru Premiul „Samuel Johnson“, la categoria nonficţiune. Vreme de mai bine de treizeci de ani, autorul a scris un soi de jurnal parodic al celebrităţilor pentru revista Private Eye, iar în prezent este editorialist pentru Daily Mail şi Mail on Sunday.

De-a lungul anilor, a scris pentru o gamă largă de ziare şi reviste, inclusiv Vanity Fair, The Sunday Times, New Statesman, The Spectator, The Guardian şi New York Review of Books. Locuieşte în Aldeburgh, Suffolk, alături de soţia sa, Frances Welch, şi au doi copii împreună.