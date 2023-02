Casa Albă îngroapă definitiv subiectul OZN-urilor: 'Nu există niciun indiciu de activitate extraterestră!'

Secretarul de presă al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a început conferința de presă de luni prin a clarifica faptul că SUA nu sunt preocupate de viața extraterestră în ceea ce privește doborârea mai multor obiecte aeriene în ultimele zile.

"Am vrut doar să mă asigur că abordăm acest subiect din partea Casei Albe: știu că au existat întrebări și îngrijorări în legătură cu acest lucru, dar nu există din nou niciun indiciu de extratereștri sau de activitate extraterestră în legătură cu aceste recente doborâri", a declarat Jean-Pierre, relatează CNN. Ea a adăugat: "Am vrut să mă asigur că poporul american știe că toți știți acest lucru. Și a fost important pentru noi să spunem asta de aici, deoarece am auzit multe despre asta", provocând râsete din partea reporterilor din sala de ședințe.

Vezi și: NATO, primele precizări despre OZN-urile misterioase: 'Face parte dintr-un tipar'