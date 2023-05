Casa natală a Ninei Simone ar putea fi conservată cu fonduri strânse la o licitaţie şi o gală organizate la New York

Mai mulţi artişti şi-au scos la licitaţie operele de artă la New York cu scopul de a transforma locul de naştere al Ninei Simone, divă a muzicii soul şi activistă pentru drepturile civile în Statele Unite, într-un sit cultural, cu sprijinul lui Venus Williams, relatează sâmbătă AFP, potrivit Agerpres.

Locuinţa, o casă modestă pe piloni, cu verandă şi faţade din scânduri de lemn, este situată pe o colină din mica localitate Tryon, într-un comitat rural din Carolina de Nord, în sud-estul SUA.

Casa a fost scoasă la vânzare în 2017, când patru artişti, Julie Mehretu, Ellen Gallagher, Rashid Johnson şi Adam Pendleton, au cumpărat-o cu 95.000 de dolari pentru a o conserva.

"Nina Simone s-a luptat pentru o Americă incluzivă şi diversă", a declarat Adam Pendleton. Ocazia oferită "oamenilor de a vedea şi de a vizita" casa sa natală "este o modalitate de a-i menţine în viaţă moştenirea, muzica, pentru generaţiile viitoare", a adăugat el pentru AFP în galeria Pace din New York, unde operele de artă scoase la vânzare au fost expuse în această săptămână.

"În ultimii cinci ani, am strâns 500.000 de dolari", folosiţi parţial pentru lucrările iniţiale de consolidare şi de vopsire, a adăugat Brent Leggs, director al unui program dedicat patrimoniului afroamerican în cadrul organizaţiei National Trust for Historic Preservation, care lucrează cu artişti.

Însă, casa de 60 de metri pătraţi mai are nevoie de finanţare pentru a deveni un sit permanent, deschis pentru vizite şi evenimente culturale.

Pentru a oferi un impuls, artiştii au reunit unsprezece lucrări, inclusiv picturi de Cecily Brown sau Sarah Sze, a căror vânzare va alimenta acest proiect.

Licitaţia, organizată de Pace şi Sotheby's, a început la 12 mai şi se desfăşoară, online, până marţi. Brent Leggs speră să strângă 2 milioane de dolari, inclusiv printr-o gală organizată sâmbătă seara la New York, susţinută de campioana de tenis Venus Williams.

"Moştenirea Ninei Simone este cea care a permis oamenilor ca mine să fie vizibili", asigură într-un clip video Venus Williams, prima tenismenă de culoare care a devenit numărul unu mondial.

Nina Simone, ale cărei melodii se numără printre cele incluse în playlist-ul mişcării Black Lives Matter, a avut o relaţie complexă, deseori dificilă, cu Statele Unite, unde s-a născut în 1933, în timpul segregării rasiale.

În casa cu trei camere din Tryon, unde şi-a petrecut primii ani alături de părinţii şi de fraţii ei, micuţa Eunice Waymon - numele ei real - a fost imersată în muzică. Ea a început să cânte la pian la vârsta de trei ani şi a excelat sub îndrumările lui "Miss Mazzie", o profesoară britanică care i-a transmis pasiunea pentru Johann Sebastian Bach.

Însă, visul ei de a deveni o interpretă de muzică clasică a fost spulberat la uşa de la intrare a Conservatorului din Philadelphia, un eşec pe care l-a atribuit toată viaţa rasismului.

Cariera sa a îmbrăţişat în anii '60 lupta pentru drepturile civile afroamericane, uneori cu un discurs radical, alteori în cântece precum "Mississippi Goddam" - răspuns la incendierea mortală a unei biserici din Alabama de către membrii Ku Klux Klan (1963) - sau emoţionantul "Why? (The king of love is dead)", pe care l-a interpretat la trei zile de la asasinarea lui Martin Luther King (1968).

Ea a părăsit în cele din urmă Statele Unite şi şi-a trăit ultimii ani în sudul Franţei, unde a murit în 2003.

Potrivit lui Brent Leggs, casa din Tryon ar putea fi deschisă publicului în din 2024. "Ţara noastră începe să înţeleagă că trebuie să ne conservăm întreaga istorie şi să recunoaştem şi să sărbătorim diversitatea ei", a adăugat el. "O perioadă interesantă pentru protecţia istoriei", a precizat Leggs.