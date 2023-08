Cât de mult a respectat Nicușor Dan 'decalogul' pe care i l-a trasat PNL: 'Cred că am făcut tot ce trebuia făcut'

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat, întrebat despre lista de obiective cerută de PNL, că solicitarea a avut o perioadă de implementare de şase luni şi a anunţat că în 31 iulie a făcut un raport cu stadiul acestor obiective şi l-a înaintat conducerii PNL Bucureşti.

Nicuşor Dan a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, care este stadiul obiectivelor din ”decalogul” pe care i l-a trasat PNL.

”Decalogul… solicitarea PNL către mine a avut o perioadă de implementare de şase luni. În 31 iulie am făcut un raport cu stadiul fiecăruia din aceste obiective şi l-am înaintat conducerii PNL Bucureşti”, a afirmat Nicuşor Dan.

El a mai fost întrebat care crede că va fi decizia PNL în ceea ce-l priveşte.

“Este o decizie pe care o iau forurile statutare ale PNL Bucureşti. PNL Bucureşti m-a rugat să mă ocup de… să urmăresc cu prioritate nişte obiective, am făcut asta, am făcut un raport. Cred că pe aceste obiective am făcut tot ce trebuia făcut”, a explicat primarul Capitalei.