Cătălin Cîrstoiu, prima reacție la sondajul care îl arată abia pe locul 3: 'E ceva în dinamică, lucrurile se pot schimba'

Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, reacționează la sondajul Avangarde care îl arată abia pe locul 3, cu 16%, cu 28% sub Cristian Popescu Piedone și cu 11% sub Nicușor Dan. Directorul Spitalului Universitar afirmă că situația este una dinamică, iar în cele 75 de zile până la alegeri se pot schimba multe.

„Când intru în sala de operații - am să fac comparația asta -, se întâmplă frecvent ca ceea ce vezi în fața ta să fie total diferit de planul pe care l-ai imaginat anterior. Și atunci schimbi ceva, faci ceva și ieși învingător, pentru că în lupta cu viața nu îți permiți altă atitudine. Cam așa e și cu sondajele. Până la urmă cine decide un conducător? Electoratul, oamenii care au încredere într-un gând, într-o opinie și votează asta. Eu am concepția mea, gândurile mele, mesajele de schimbare pe care le transmit acelora care mă votează sau nu. Eu cred că ceea ce e decisiv într-o astfel de comperiție este votul și ceea ce crede fiecare cetățean dincolo de vot. Și de aceea eu zic că dacă ar fi să ne luîm după sondaje nu ar mai trebui să facem un proces electoral. Am pune oameni în funcție de conducere după sondaje, ceea ce iarăși nu pot să admit. Așa că e ceva în dinamică, lucrurile se pot schimba”, a declarat Cîrstoiu, la Digi24.

„Eu cumva sunt extrem de mulțumit, pentru că acum o săptămână eu nu eram în acest tablou. Eu nu am făcut politică, eu mi-am făcut meseria. Eu nu sunt un om politic. Acum am intrat ca reprezentant al alianței PSD-PNL mai mult mânat de dorința liderilor acestei alianței de a avea stabilitate, de a fi ceva nou pentru București și eu cred în proiectul acesta”, a mai precizat candidatul PSD-PNL.

Cătălin Cîrstoiu a precizat că nu a fost testat în sondaje înainte de desemnare. „Sunt niște sondaje care reflectă structura populației Bucureștiului în funcție de dorințe, de nemulțumiri, de profilul unui posibil candidat. Nu am fost testat în sondaje, deloc”, a explicat candidatul coaliției PSD-PNL la Primăria Capitalei.

Sondajul Avangarde

Potrivit unui sondaj realizat de Avangarde pentru Digi24, în perioada 20-24 martie 2024, pe 1000 de subiect, prin metoda interviului față în față, Cristian Popescu Piedone, actualul primar al Sectorului 5, se află pe primul loc în preferințele bucureștenilor pentru funcția de primar general.

Astfel, dacă alegerile ar avea loc duminica următoare, rezultatele ar arăta în felul următor (+/-2,9% marjă de eroare):

Cristian Popescu Piedone (PUSL) - 44%

Nicușor Dan (independent susținut de USR-PMP-Forța Dreptei) - 27%

Cătălin Cîrstoiu (PSD-PNL) - 16%

Mihai Enache (AUR) - 10%