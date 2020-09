Cea de-a şaptea ediţie a DIPLOMA, festivalul noii generaţii de artişti, arhitecţi şi designeri, va avea loc între 2 şi 11 octombrie, la Bucureşti

Cea de-a şaptea ediţie a DIPLOMA, festivalul noii generaţii de artişti, arhitecţi şi designeri, va avea loc între 2 şi 11 octombrie, în spaţiile UNAgaleria şi SENAT din cadrul Combinatului Fondului Plastic, dar şi în spaţiul Qreator by IQOS din Bucureşti, anunță news.ro.

Vernisajul este programat pentru vineri, la ora 19.00.

Expoziţia cuprinde peste 90 de lucrări ale absolvenţilor din promoţia 2020 a facultăţilor vocaţional-creative din Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca şi Oradea.

Proiectele expuse au fost selectate de boardul creativ DIPLOMA din peste 380 de lucrări de diplomă înscrise în secţiunile de arhitectură, arte şi design.

Festivalul face parte din circuitul Noaptea Albă a Galeriilor - NAG. Programul complet va fi anunţat în curând.

Intrarea este gratuită în cele două destinaţii ale festivalului. Pentru Combinatul Fondului Plastic, vizitatorii sunt încurajaţi să-şi rezerve locul în avans, prin platforma OVE.

Expoziţia DIPLOMA 2020 va putea fi vizitată de luni până vineri în intervalul 12:00 - 22:00, iar în weekend între orele 10:00 - 22:00. Accesul la Combinatul Fondului Plastic se face pentru un număr restricţionat de persoane în acord cu măsurile de siguranţă necesare în contextul actual.

The Future of Fashion | DIPLOMA 2020 va fi deschisă în perioada 3-11 octombrie, în intervalul 10:00 - 20:00. Accesul la Qreator by IQOS este permis exclusiv persoanelor cu vârste de peste 18 ani şi doar pentru 40 de persoane simultan.

Ambele spaţii sunt incluse în circuitul Noaptea Albă a Galeriilor - NAG, astfel că, pe 3 şi 4 octombrie, programul se prelungeşte până la miezul nopţii, atât la Combinatul Fondului Plastic, cât şi în spaţiul Qreator by IQOS.

DIPLOMA 2020 ţine cont de toate reglementările în vigoare la momentul desfăşurării, pentru a garanta siguranţa publicului. Alegerea spaţiilor a ţinut cont de contextul actual, ansamblul de clădiri din cadrul Combinatului Fondului Plastic asigurând o suprafaţă mare de spaţii exterioare şi condiţii de distanţare socială.