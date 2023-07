Ceaiuri care îmbunătățesc circulația venoasă și ajută la subțierea sângelui

Există câteva ceaiuri de plante care pot face minuni în sistemul circulator. Subțiază sângele, având proprietăți anticoagulante, și îmbunătățesc circulația venoasă, prevenind inflamarea venelor varicoase și formarea ulcerelor.

Multe dintre ele au în comun flavonoide - substanţe naturale care protejează vasele sangvine, întăresc capilarele, dilată vasele de sânge îmbunătăţind circulaţia venoasă şi subţiind sângele, previn formarea colesterolului rău, oprind astfel formarea aterosclerozei şi, nu în ultimul rând, scad tensiunea arterială, scrie adevarul.ro.

Importante surse naturale de bioflavonoide găsim în ceaiul de păducel și ceaiul verde, dar lista e mult mai lungă. Este dovedit ştiinţific faptul că aceste substanțe au efecte benefice asupra vaselor de sânge şi în ceea ce priveşte procesele inflamatorii: cresc tonusul venos astfel încât împiedică sângele să stagneze, măresc rezistenţa vasculară şi diminuează permeabilitatea vaselor. Mai mult, îmbunătăţesc circulaţia, reduc edemele şi stările inflamatorii.

Din start trebuie precizat că, deși vorbim de remedii naturiste, este nevoie de recomandarea unui medic înainte de a începe o cură cu astfel de ceaiuri, pentru că plantele medicinale nu sunt tocmai inofensive.

Păducelul

Păducelul, un bun diuretic, are beneficii mai ales asupra sistemului cardiac. Medicii ne sfătuiesc să fim totuși precauţi: o cură cu ceai de păducel trebuie făcută sub supraveghere de specialitate, deoarece o doză depăşită poate crea grave probleme de sănătate.

Atenție! Păducelul poate să crească activitatea digoxinei (folosită pentru aritmie), a beta blocantelor sau blocante ale canalelor de calciu (folosite pentru dilatarea vaselor de sânge sau pentru reducerea tensiunii arteriale) sau a antidepresivelor. Are proprietatea de a subţia sângele și, cu atât mai mult, este nevoie de sfatul medicului.

Ceaiul verde

Atunci când este consumat cu prudenţă, ceaiul verde poate aduce beneficii semnificative organismului. Pe lângă proprietăţile sale antioxidante, face arterele coronariene mai suple şi mai rezistente la variaţiile presiunii sângelui. Unele studii sugerează că ceaiul verde ar favoriza secreția la nivel celular a unei substanţe ce permite destinderea vaselor sangvine şi libera circulaţie a sângelui.

Alte ceaiuri care ajută la subțierea sângelui sunt, potrivit sfatnaturist.ro, cele din plante precum sulfina (cu efecte anticoagulante și antiinflamatoare vasculare, un excelent mijloc de profilaxie a trombozelor), urzica (are efecte vasoconstrictoare, stimulează circulația sângelui și are proprietăți antiinflamatoare) și mesteacănul (folosit în hipertensiune, edemele cardiace, boli de ficat, dereglări uremice etc).

Ceaiul de vâsc, traista ciobanului și coada calului, pătlagina, păpădia și măceșele sunt, de asemenea, recomandate în același scop.