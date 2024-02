Cel mai fidel cititor al Bibliotecii Judeţene din Sălaj a împrumutat 320 de cărţi în 2023

Cel mai fidel cititor al Bibliotecii Judeţene "Ioniţă Scipione Bădescu" Sălaj este o antreprenoare din Zalău, Laura Mureşan, în vârstă de 43 de ani, ce a împrumutat 320 de cărţi în 2023.

"Cititorul care a împrumutat de la bibliotecă cele mai multe cărţi, anul trecut, este o doamnă care ne-a solicitat nu doar beletristică, ci şi cărţi cărţi care să o ajute în afacerea pe care o are, dar şi cărţi pentru copii", a declarat, pentru AGERPRES, Mariana Marian, managerul Bibliotecii Judeţene Sălaj.

Potrivit sursei citate, la secţia copii, cel mai fidel cititor, o fetiţă în vârstă de şapte ani, Abigail Andreea Pop, a împrumutat 288 de volume. Cea mai în vârstă cititoare, Lucia Doina Romitan, are 72 de ani şi a împrumutat 91 de cărţi. La polul opus, Eduard Burdea, cel mai tânăr "client" al bibliotecii, are doar trei ani. "Evident, băieţelul în vârstă de trei ani care este un client fidel al bibliotecii, nu ştie să citească, însă vine la noi cu părinţii, care împrumută cărţi adecvate vârstei lui. Biblioteca are o secţiune specială dedicată copiilor cu vârste de până şase ani. Sunt cărţi cu mute imagini, cu sunete şi experienţe tactile", a subliniat Mariana Marian, relatează Agerpres.

Au fost premiați

Cei mai fideli cititori ai Bibliotecii Judeţene Sălaj au fost premiaţi, joi, în cadrul unui eveniment ce şi-a dorit să marcheze şi Ziua Naţională a Lecturii.

"Felicit întreaga echipă a Bibliotecii Judeţene pentru iniţiativa de a-i premia pe cei mai fideli cititori, copii şi adulţi, aceştia fiind exemple de urmat pentru noi toţi. Lectura ne deschide mintea şi inima către noi înţelesuri, ne face mai buni, mai empatici, mai fericiţi. Am fost plăcut surprins să văd elevi care manifestă nu doar interes, ci şi o reală plăcere pentru lectură, meritul fiind al lor şi, deopotrivă, al părinţilor şi al dascălilor dedicaţi profesiei lor", a declarat, la festivitate de joi, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Sălaj (CJ), Cristian-Claudiu Bîrsan.

Instituţie de cultură din subordinea CJ Sălaj, Biblioteca Judeţeană "I.S. Bădescu" Sălaj are 5.467 de utilizatori activi, dintre care 2.260 s-au înscris în cursul anului trecut. Cu o medie de 409 utilizatori pe zi, instituţia a împrumutat, în 2023, 185.538 documente (+18,6% faţă de anul anterior), dintre care 40.896, la Sala de lectură.