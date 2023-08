Celebrul biolog evoluționist Richard Dawkins critică ideologia transsexuală: 'Ciudată distorsiune a realității'

Dawkins a făcut aceste remarci în timpul podcastului său "The Poetry of Reality", în timp ce vorbea cu jurnalista Helen Joyce, invitată.

"Sexul este într-adevăr binar", a declarat Dawkins. "Nu există nicio îndoială în legătură cu asta. Ești fie bărbat, fie femeie. Și este absolut clar".

"Poți să o faci în funcție de mărimea gameților, poți să o faci în funcție de cromozomi", a continuat el. "Pentru mine, ca biolog, distinct de ciudat. Oamenii pot declara pur și simplu: sunt femeie, deși am un penis. Helen, ce crezi că se ascunde în spatele acestei distorsiuni ciudate a realității?"

Joyce a răspuns că, atunci când a început să scrie pentru prima dată despre această problemă, "și-a dat seama rapid că acest lucru nu era tratat în același mod ca orice altceva".

Joyce a continuat: "Ca și cum aș pune întrebări foarte evidente, cum ar fi: "nu credeți că dacă le permitem oamenilor să își identifice singuri sexul, acest lucru va duce, de exemplu, la distrugerea sporturilor feminine sau la trimiterea violatorilor în închisorile pentru femei?" - Oamenii îmi întorceau asta pe dos și spuneau: "credeți că persoanele trans sunt prădători? Ești un bigot'".

"Ceea ce vorbeam aici era o mișcare intens lingvistică", a continuat ea. "Nu există un sens în care un bărbat poate deveni femeie decât din punct de vedere lingvistic. Cred că, bine, poate face operații. Majoritatea persoanelor trans nu se operează. Nu iau medicamente, dar asta nu-ți schimbă sexul".

Dawkins a criticat în repetate rânduri încercările activiștilor LGBT de a hărțui oamenii pentru a-i determina să accepte ideologiile transgenderiste radicale și a pierdut un premiu din cauza remarcilor sale.

"Este hărțuire", a spus Dawkins, "și am văzut cum a fost hărțuită JK Rowling, cum a fost hărțuită Kathleen Stock. Ei au ținut piept, dar este foarte supărător că această minoritate minusculă de oameni a reușit să capteze discursul și să spună cu adevărat prostii rătăcitoare".

Sex is clearly binary, declaring oneself to be otherwise is a distortion of reality. #Gender #Science #PoetryOfReality pic.twitter.com/PHap1TQlaA