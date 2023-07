CEREALE SI CIRC

Dat fiind ca m-a izbit empatia pentru ucrainieni a unor neterminati deghizati in analisti docti, am decis sa abordez subiectul cerealelor din acest sezon estival. Contraofensiva ucraineana merge perfect, exact asa cum anticipam, de aceea nu ne ramane decat sa asistam la ucrainizarea Asiei, Rusia fiind deja doborata de Churchill-Vogue. In ultimele doua saptamani, analistii neteziti la creier de pandemie si razboi au revenit pe post de vuvuzele, devenind brusc impacientati de iesirea Rusiei din deal-ul cu cereale in Marea Neagra. Acest acord parafat acum un an a expirat pe 17 iulie, Rusia declansand startul noului sezon de circ pe cereale. Nimic nou sub soare, un simplu pion mutat pe tabla de sah in vederea urmatoarei etape din razboiul Netflix.

Putina lume stie ca Putin a fost o mana cereasca pentru marii traderi de cereale, acesta fiind decorat in secret departe de privirile ingrijorate ale turmelor din Occident. Pentru a intelege nivelul impactului putinist asupra business-ului, va spun doar ca veniturile Cargill (cel mai mare trader global de bunuri agricole) au insumat in 2022 165 de miliarde $, in conditiile in care maximul istoric al ultimilor 15 ani fusese atins in 2013 cu 136.6 miliarde dolari. Consider ca acest plus nesemnificativ de 30 miliarde$ in buzunarele lui Cargill pentru 2022, il fac un candidat serios pe Putin la un pix Mont Blanc editie limitata.

Pe langa banii facuti cu lopata, nu trebuie sa uitam ca toti marii traderi din Ucraina au reusit sa scape de stocurile acumulate in depozite pe timpul pandemiei. Razboiul “neasteptat” nu a facut decat sa le umple buzunarele si sa ii scape de marfa la niste preturi exorbitante. Doar Tudororo putea crede ca Ursula Nato se lupta prin Parlamentul European pentru soarta fermierilor amarati din Ucraina, calcand in picioare interesele Poloniei sau Romaniei. Ca o mica acolada, realitatea cruda ne devoaleaza ca aceasta mamaie cu steag american sub piele nu a facut decat sa niveleze interesele americane pe banda rulanta, de la cazul Pfizer pana la acordul pe cereale din 2022. In acest sens, pensia nu o poate gasi decat la Nato ca o rasplata pentru marile servicii aduse patriei americane.

Revenind la panica pe cereale, va anunt ca Cargill a anuntat inca de pe 1 iulie 2023 ca in sezonul care urmeaza facilitatile pe care le detine in Rusia nu vor opera exporturi de cereale pentru urmatoarele 12 luni. Cu alte cuvinte, am fost anuntati in prealabil ca Cargill nu are o miza pentru acordul din Marea Neagra. In opinia mea, acest lucru semnifica startul perioadei premergatoare dinaintea finalizarii razboiului. Blackrock si jucatorii globali se ocupa de ceva timp de angrenajul financiar pentru reconstructia Ucrainei, in timp ce pe margine marile corporatii asteapta deschiderea balului pentru banii aruncati peste Ucraina. Faptul ca cerealele se vor exporta cu greu din patria lui Churchill reprezinta o lovitura economica semnificativa, care ii va pune o presiune interna teribila pentru viitoarele negocieri. Nu trebuie sa uitam ca in 2021, 40% din exporturile Ucrainei erau reprezentate de cereale, cu alte cuvinte un impact negativ de zeci de miliarde.

Dupa ce vom termina cu victoriile naucitoare lipsa din marea contraofensiva, baietii mari se vor aseza la masa ca intotdeauna. Americanii, chinezii si rusii isi vor imparti prada in Ucraina sub privirile nedumerite ale liderilor europeni care vor primi doar niste oscioare. Ca sa intelegeti ce inseamna prada impartita, va spun doar ca in cele 6 luni premergataore marelui razboi din Ucraina, companiile chineze au semnat 91% din contractele la termen pe gaz lichefiat la nivel global, piata unde America este un producator important in ultimii ani. Ce s-a intamplat ulterior? Razboiul incepe - Rusia vinde mai putin gaz in UE (dar la preturi exorbitante) - SUA isi face loc frumos pe piata de gaz lichefiat a Europei - China castiga vanzand contractele pre-semnate catre europeni. WIN - WIN - WIN. Pentru Europa a ramas doar OSUL, dupa ce a fost condusa magistral in capcana de majordomii instalati pe continent, precum ZeleVogue sau Ursula.

Comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App