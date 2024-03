China a început să intre în 'inima' Pământului: puț de 10.000 de m, pentru a ajunge la resurse cruciale (FOTO-VIDEO)

Puţul, cunoscut sub numele de Shenditake 1, face parte dintr-un proiect care îşi propune să exploreze structura internă şi formarea rezervoarelor de petrol şi gaze la mare adâncime, a informat luni agenţia de presă Xinhua.

Este de aşteptat ca forajul, care a început pe 30 mai 2023 în deşertul Taklamakan, să atingă o adâncime finală de 11.100 de metri. Situat între munţii Tianshan şi Kunlun, bazinul Tarim este una dintre zonele cel mai dificil de explorat din cauza reliefului accidentat şi a condiţiilor subterane complicate, scrie Xinhua. "De la forarea la 6.000 de metri până la 10.000 de metri, industria petrolieră din China a trecut prin aproape 50 de ani de practică dificilă", a declarat Wang Chunsheng, expert senior la Tarim Oilfield Company.

La proiect au fost folosite o instalaţie de foraj automată de 12.000 de metri, prima de acest fel din lume, şi circa 200 de tipuri de unelte pentru a asigura forarea în condiţii extreme. "Puţul Shenditake 1 a depăşit 10.000 de metri, ceea ce este la fel de important ca aterizarea lui Chang'e pe Lună şi scufundarea Jiaolong în mare", a subliniat Jia Chengzao, membru al Academiei Chineze de Ştiinţe care a lucrat în Bazinul Tarim timp de 13 ani, relatează Agerpres.

Dezvoltarea propriei tehnologii în industria petrolului şi gazelor este o prioritate pentru China, deoarece ţara urmăreşte să-şi sporească independenţa energetică.

Acest proiect face parte din eforturile Chinei de a-şi îmbunătăţi capacitatea de explorare şi cunoaştere a subsolului.

Rezultatele acestui foraj sunt de aşteptat să furnizeze informaţii valoroase despre geologia şi resursele naturale ale regiunii, precum şi progrese ştiinţifice în înţelegerea fenomenelor geologice şi a istoriei Pământului.

Până la apariţia Shenditake 1, cel mai adânc puţ terestru din Asia a fost cea realizat de compania petrolieră de stat chineză Sinopec, tot în zona bazinului Tarim, care a atins o adâncime de 8.937,77 metri.

Însă recordul absolut de adâncime este deţinut de puţul Kola, din nord-vestul Rusiei, care la finalizarea forajului în 1992 ajunsese la 12.262 de metri, notează EFE.

