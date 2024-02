Cineastul Christopher Nolan a câştigat premiul pentru regie cu filmul "Oppenheimer" duminică seară la Londra, în cadrul celei de-a 77-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), potrivit site-ului oficial al evenimentului, potrivit Agerpres.

În această categorie au concurat regizorii Andrew Haigh ("All of Us Strangers"), Justine Triet ("Anatomy of a Fall), Alexander Payne ("The Holdovers"), Bradley Cooper ("Maestro"), Christopher Nolan ("Oppenheimer"), Jonathan Glazer ("The Zone of Interest").

"Oppenheimer" este un lungmetraj biografic ce prezintă povestea creatorului bombei atomice, J. Robert Oppenheimer.

În 2023, trofeul acestei categorii a fost câştigat de cineastul german Edward Berger, regizorul peliculei ''All Quiet on the Western Front''.

Cea de-a 77-a ediţie a galei premiilor BAFTA, care se desfăşoară la ora transmiterii acestor informaţii la Royal Festival Hall din Londra, este prezentată de actorul scoţian David Tennant.