Clipul care a șocat lumea: `moartea cu coasa` a venit la încoronarea regelui Charles/ Video

O persoană îmbrăcată în haine negre, ținând în mână un toiag, care a fost asemănat cu o coasă, a fost surprinsă traversând sâmbătă holul de intrare al catedralei.

„A mai observat cineva Moartea la Westminster Abbey?", a scris un internaut pe Twitter, obținând peste 3 milioane de vizualizări.

„Am observat! Pe cine caută?", a răspuns un altul.

„A mai văzut cineva că moartea își face apariția la încoronare?", a scris un alt internaut pe Twitter.

Anyone else see the Grim Reaper make an appearance at the Coronation? #Coronation pic.twitter.com/Zc4lGVr1Rm