Codrin Ștefănescu îi dă șanse minime Gabrielei Firea pentru un nou mandat: acuză un BLAT în PSD

Codrin Ștefănescu, fost secretar general al PSD, îi dă șanse minime Gabrielei Firea pentru un nou mandat de primar al Capitalei. El susține că șansele primarilor PSD sunt dramatic diminuate, totul fiind orchestrat de Marcel Ciolacu.

„Victor Ponta a anuntat ca va avea candidat propriu la functia de primar general al Bucurestiului. Plus in celelalte sectoare ale capitalei. Ontanu a anuntat deja candidatii sai la sectoare si capitalā. Negoitā renuntā sā mai candideze din partea PSD. Toate acestea se intamplā pentru cā nimeni nu a negociat cu ei. Nu s-a vrut! Si o parte din voturile PSD se vor indrepta cātre acestia. O parte insemnatā chiar. Iar sansele Gabrielei Firea si a primarilor PSD in functie vor fi dramatic diminuate. In timpul ce Ciolacu tace asurzitor si aplaudā situatia! In care el ne-a adus!”, a precizat Codrin Ștefănescu pe pagina sa de Facebook.