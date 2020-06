Comisia Europeană propune bugetul UE pentru 2021

Comisia Europeană a propus, miercuri, un buget al UE de 166,7 miliarde euro pentru 2021, care va fi completat de granturi în valoare de 211 miliarde euro şi de împrumuturi în valoare de aproximativ 133 de miliarde euro în cadrul Next Generation EU, instrumentul temporar de redresare menit să mobilizeze investiţii şi să relanseze economia europeană, informează un comunicat de presă al executivului comunitar.

Odată adoptat, acesta va fi primul buget din noul cadru financiar multianual 2021-2027 şi primul buget anual propus de Comisia condusă de preşedinta von der Leyen, potrivit agerpres.ro.

"În această perioadă extraordinară, propunerea Comisiei Europene mobilizează, la rândul său, un sprijin fără precedent. Bugetul anual pe 2021 va ajuta sute de mii de oameni, întreprinderi şi regiuni să depăşească criza şi să iasă din criză mai puternici. Pentru ca acest lucru să se concretizeze, avem nevoie de un acord privind bugetul pe termen lung şi instrumentul Next Generation EU - un acord care să transmită un semnal de încredere în întreaga Europă", a declarat comisarul responsabil cu bugetul UE, Johannes Hahn.

Potrivit Comisiei Europene, proiectul de buget pe 2021, consolidat de instrumentul Next Generation EU, direcţionează fonduri către domeniile în care acestea pot avea cel mai mare impact, în funcţie de nevoile cele mai importante în materie de redresare ale statelor membre ale UE şi ale partenerilor noştri din întreaga lume. Fondurile vor contribui la reconstrucţia şi modernizarea Uniunii noastre, prin încurajarea tranziţiei verzi şi a tranziţiei digitale, prin crearea de locuri de muncă şi prin consolidarea rolului Europei la nivel mondial.

Bugetul reflectă priorităţile Europei, care sunt relevante pentru asigurarea unei redresări durabile. În acest scop, Comisia propune să se aloce: 1,34 miliarde euro programului Europa digitală, pentru apărarea cibernetică a Uniunii şi sprijinirea tranziţiei digitale; 3 miliarde euro Mecanismului pentru interconectarea Europei, sumă destinată investiţiilor într-o infrastructură de transport modernă, de înaltă performanţă, pentru a facilita conexiunile transfrontaliere; 575 de milioane euro Programului privind piaţa unică, 36,2 milioane euro şi, respectiv, 127 de milioane euro programelor de sprijinire a cooperării în domeniul fiscal şi vamal; 2,89 miliarde euro programului Erasmus+, pentru a investi în tineri, şi 306 milioane euro pentru sectorul cultural şi cel creativ, prin intermediul programului Europa creativă; 1,1 miliarde euro Fondului pentru azil şi migraţie şi un miliard de euro Fondului de gestionare integrată a frontierelor, pentru a consolida cooperarea în materie de gestionare a frontierelor externe, precum şi politica privind migraţia şi azilul; 55,2 miliarde euro politicii agricole comune şi 813 milioane euro Fondului european pentru pescuit şi afaceri maritime, pentru fermierii şi pescarii din Europa, dar şi pentru consolidarea rezilienţei sectorului agroalimentar şi a sectorului pescuitului şi asigurarea anvergurii necesare a acţiunilor de gestionare a crizelor.

În plus, o mare parte a fondurilor va fi alocată acţiunilor prioritare identificate în legătură cu instrumentul Next Generation EU, şi anume: statelor membre li se vor putea acorda împrumuturi în valoare de 131,5 miliarde euro şi granturi în valoare de aproximativ 133 de miliarde euro în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, ca parte a instrumentului Next Generation EU; 17,3 miliarde euro sunt alocate programului Orizont Europa, pentru a consolida sprijinul european destinat activităţilor de cercetare şi inovare în domeniul sănătăţii şi al climei, din care 5 miliarde euro în cadrul instrumentului Next Generation EU; 10,13 miliarde euro sunt alocate programului InvestEU, pentru investiţii în infrastructură durabilă, inovare şi digitalizare; 8,28 miliarde euro sunt alocate Instrumentului de sprijin pentru solvabilitate, astfel cum a fost propus în cadrul Next Generation EU, pentru a răspunde problemelor în materie de solvabilitate ale întreprinderilor viabile din toate sectoarele economice; 47,15 miliarde euro sunt alocate politicii de coeziune, la care se adaugă 42,45 miliarde euro prin mecanismul REACT-UE; 9,47 miliarde euro sunt alocate Fondului pentru o tranziţie justă, pentru a se asigura faptul că tranziţia către neutralitatea climatică nu lasă pe nimeni în urmă, din care 7,96 miliarde euro în cadrul instrumentului Next Generation EU; 1,19 miliarde euro sunt alocate EU4Health, noul program în domeniul sănătăţii, destinat să echipeze Uniunea împotriva viitoarelor ameninţări la adresa sănătăţii, din care 1,17 miliarde euro în cadrul instrumentului Next Generation EU; 15,36 miliarde euro sunt alocate partenerilor noştri externi, prin Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare şi cooperare internaţională (IVCDCI), din care 3,29 miliarde euro în cadrul instrumentului Next Generation EU.

Proiectul de buget pentru 2021 se bazează pe propunerea Comisiei privind următorul buget pe termen lung al UE prezentată la 27 mai 2020. După ce Parlamentul European şi Consiliul vor ajunge la un acord cu privire la CFM 2021-2027, inclusiv cu privire la instrumentul Next Generation EU, Comisia îşi va adapta în consecinţă propunerea privind bugetul 2021 printr-o scrisoare rectificativă.

Bugetul UE propus pentru 2021 se ridică la 166,7 miliarde euro în credite de angajament (-9,7 % faţă de 2020) şi la 163,5 miliarde euro în credite de plată (+0,8 % faţă de 2020). Acesta este primul buget pentru UE-27, după retragerea Regatului Unit şi încheierea perioadei de tranziţie.