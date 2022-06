Compozitorul german de origine engleză Christopher Evans-Ironside a murit la vârsta de 82 de ani

Compozitorul german de origine engleză Christopher Evans-Ironside a decedat la vârsta de 82 de ani, informează DPA.

A compus sub numele Chris Evans pentru artişti precum Nino de Angelo, Drafi Deutscher (sub pseudonimul Masquerade), Vicky Leandros, Ulla Meinecke şi Werner Bohm, potrivit Agerpres.ro.

Născut în Anglia şi stabilit la Hamburg, compozitorul a murit vineri în oraşul port din nordul Germaniei în urmei unei boli grave, a confirmat marţi pentru DPA prietenul acestuia, cântăreţul David Hanselmann.

''Mi-am pierdut mentorul, prietenul şi un muzician grozav alături de care am creat albume minunate'', a spus Hanselmann.

La vârsta de 21 de ani, Evans a compus versuri şi a realizat aranjamente pentru Gerd Bottcher. Ulterior, l-a întâlnit pe cântăreţul Drafi Deutscher, cu care a avut o colaborare apropiată. Cea mai de succes compoziţie a sa a fost ''Guardian Angel'', care a devenit un hit mondial în anii 1980, alături de Nino de Angelo, în vârstă de 58 de ani. Melodia a fost lansată în italiană şi germană.

Alături de David Hanselmann, Chris Evans a compus albumul de rock progresiv ''Stonehenge'', în 1980, şi continuarea ''Symbols Of The Seven Sacred Sounds'', în anul următor.