Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat proiectul Expo Arte, centru cultural 'deschis cu prioritate educaţiei în domeniul artei şi culturii'

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat în şedinţa de joi un proiect de hotărâre privind înfiinţarea unui alt centru cultural din Bucureşti, Expo Arte, „serviciu public deschis cu prioritate educaţiei în domeniul artei şi culturii”, scrie news.ro.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat 35 de voturi „pentru”, 12 voturi „împotrivă” şi o abţinere.

Potrivit proiectului, noul centru cultural va avea ca atribuţii sprijinirea activităţilor de creaţie din Bucureşti pentru afirmarea şi dezvoltarea artelor plastice şi vizuale, facilitarea legăturilor Uniunilor / Asociaţiilor de creaţie cu organisme şi personalităţi culturale din ţară şi din străinătate, închirierea sau preluarea în administrare a unor imobile care au sau pot avea destinaţia de spaţii cu specificul domeniului principal de activitate, angrenarea publicului în cunoaşterea istoriei şi artei din Capitală. De asemenea, centrul va împrumuta temporar bunuri de la alte instituţii culturale pentru expoziţii temporare, va organiza evenimente, proiecte şi programe culturale şi manifestări.

Sediul centrului va fi în clădirea Primăriei Capitalei până la găsirea unui spaţiu adecvat, necesarul fiind de saloane pentru expoziţii, spaţii pentru evenimente outdoor şi spaţii funcţionale de aproximativ 400 de metri pătraţi pentru personal, recuzită şi alte bunuri.

„Municipiul Bucureşti intenţionează în anul Centenarului să recupereze şi să gestioneze mai eficient spaţiile expoziţionale aflate în unitatea sa administrativ teritorială prin înfiinţarea şi organizarea unui serviciul public dedicat, un centru de înaltă cultură care să ofere artiştilor mai puţin cunoscuţi sau chiar debutanţi şansa de a-şi prezenta operele publicului, care să facă posibilă expunerea unor concepte mai puţin populare şi care să prezinte şi operele artiştilor consacraţi în scopul dialogării, de la egal la egal, a unei perspective pe orizontală asupra particularităţilor fenomenului artistic”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre, semnată de primarul Gabriela Firea.

Organigrama cuprinde 11 posturi, dintre care trei de conducere.

CGMB a aprobat la începutul acestui an înfiinţarea Centrului Cultural „Lumina”, care să aibă ca scop "promovarea excelenţei în cultură şi punerea în valoare a patrimoniului cultural imaterial”, prin realizarea unor proiecte culturale, organizarea de evenimente, ateliere şi programe de promovare a obiceiurilor şi tradiţiilor populare, editarea şi difuzarea de publicaţii în domeniul cultural, dar şi monitorizarea şi analizarea proiectelor pentru Centenarul Marii Uniri ale tuturor instituţiilor publice din Capitală.

În plus, CGMB a aprobat la sfârşitul lunii septembrie a anului trecut înfiinţarea unei alte instituţii culturale - Casa Artelor "Dinu Lipatti”, care are ca activităţi organizarea de festivaluri şi concerte, publicarea unor lucrări de specialitate, partituri sau alte materiale ce au legătură cu viaţa şi activitatea lui Dinu Lipatti, precum şi elaborarea de studii şi publicaţii.

Municipalitatea are, însă, deja în subordinea sa ArCuB, instituţie înfiinţată în 1996, care realizează diverse proiecte, spectacole, festivaluri, teatru şi ateliere.

ArCuB, condusă de Mihaela Păun, a organizat festivaluri şi evenimente precum Spotlight, Sound and Vision, B-FIT in the street, Cişmigiul Copiilor, expoziţiile New Artist, Brancuşi - omul şi lucrurile, Artist la 30 de ani, CIRCUIT - o expoziţie site-specific a unei noi generaţii de artişti, Romanian Design Week şi Uşi deschise la UNATC.

În acelaşi timp, Primăria Capitalei mai deţine şi Creart, instituţie condusă de Claudia Popa, şi este o continuare a Centrului de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare din 1957. Instituţia are ca scop promovarea turismului cultural, a obiceiurilor, tradiţiilor şi valorilor româneşti, aşa cum este descrisă pe site-ul propriu, prin organizarea de festivaluri, concursuri, expoziţii şi alte spectacole.

Creart a organizat, printre altele, festivalul Tradiţii şi flori de sărbători, Creative Fest, Zilele Bucureştiului, Târgul de Crăciun, iMapp Bucharest, IEsc – urban, contemporan, românesc şi a fost partener la expoziţii internaţionale din Veneţia, Berlin, Lisabona şi Viena.