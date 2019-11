Cristina Neagu: 'Abia aştept să-i facem pe români mândri'

Campionatul Mondial de handbal din Japonia începe sâmbătă, 30 noiembrie, şi va fi transmis în totalitate de Look Plus. ”Abia aştept să-i facem pe români mândri!”, spune Cristina Neagu, potrivit news.ro.

”Debutăm cu Spania la Campionatul Mondial de handbal din Japonia! Ce le promite Cristina Neagu românilor şi ce obiectiv au fetele noastre. Aşteptarea a luat sfârşit. Campionatul Mondial de handbal din Japonia începe sâmbătă, 30 noiembrie, şi va fi transmis în totalitate de Look Plus. România e în grupă cu Spania, Senegal, Muntenegru, Ungaria şi Kazahstan, şi va debuta sâmbătă 30 noiembrie, de la ora 11:00 dimineaţa, împotriva Spaniei”, conform unui comunicat al postului TV.

Handbalistele noastre au făcut şi un promo special pentru Look Plus.

“Neagu: Abia aştept să-i facem pe români mândri!”

“Suntem cea mai frumoasă naţională a României, dintre toate, şi promitem că vom da totul să ajungem cât mai sus în Japonia. Abia aştept să-i facem pe români mândri.”, a spus Cristina Neagu.

“Abia aştept să-mi cânte imnul”, spune şi portarul României, Iulya Dumanska, dublată de Gabriela Perianu: “Obiectivul minim este clasarea în primele 6 din lume”.

Programul meciurilor din grupa României, transmise toate de către Look Plus:

Grupa C

30 noiembrie 2019

8:00 Muntenegru – Senegal

11:00 România – Spania

11:00 Ungaria – Kazahstan

1 decembrie 2019

8.00 Kazahstan – Muntenegru

11.00 Spania – Ungaria

11.00 Senegal – România

3 decembrie 2019

8.00 Ungaria – Muntenegru

8:00 Spania – Senegal

12:00 România – Kazahstan

4 decembrie 2019

8.00 Muntenegru – România

8:00 Kazahstan – Spania

12:00 Ungaria – Senegal

6 decembrie 2019

8.00 Senegal – Kazahstan

8.00 Muntenegru – Spania

12.00 România – Ungaria

