Cseke Attila și Csoma Botond liderii de grup ai UDMR la Cameră și la Senat

Cseke Attila va rămâne în funcţia de lider al grupul senatorilor UDMR, iar conducerea grupului UDMR de la Cameră va fi deţinută de Csoma Botond, potrivit news.ro.

Cseke Attila a deţinut funcţia de lider al senatorilor UDMR şi în legislatura care se încheie la 21 decembrie, odată cu convocarea noului Parlament rezultat în urma alegerilor din 6 decembrie.

Csoma Botond a fost deputat şi în actuala legislatură.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul pentu convocarea noului Parlament ales în data de 6 decembrie. Şedinţa va avea loc luni, la ora 12.00.

Conform articolului 63 din Constituţie, Parlamentul nou ales se întruneşte, la convocarea preşedintelui României, în cel mult 20 de zile de la alegeri.

În şedinţa de luni a Biroului Central Electoral au fost repartizate mandatele de deputaţi şi senatori la nivel naţional.

Astfel, PSD are 110 deputaţi şi 47 de senatori, în total 157 de mandate, PNL are 93 de deputaţi şi 41 senatori, în total 134 de mandate, Alianţa USR-PLUS are 55 deputaţi şi 25 de senatori, AUR are 33 deputaţi şi 14 senatori, în total 47 de aleşi, iar UDMR are 21 deputaţi şi 9 senatori, în total 30 de mandate.