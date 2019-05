CTP nu crede în argumentația lui Liviu Dragnea - Motivul pentru care liderul PSD ar fi anulat mitingul de la Romexpo

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, spune că el a decis ca mitingul programat în Bucureşti pentru săptămâna viitoare, la Romexpo, să fie anulat. Cristian Tudor Popescu a explicat la Digi24 care este motivul real al acestei hotărâri: frica. Poate Liviu Dragnea s-a temut să nu păţească ce a păţit Ceauşescu la mitingul din 21 decembrie 1989, a spus gazetarul.

„Poate Liviu Dragnea şi-a adus aminte de mitingul lui Ceauşescu din 21 decembrie. S-a gândit: zice Carmen (Carmen Dan – n.r.) că e totul în regulă, că e sub control, au înăsprit şi legislaţia, putem să intrăm în ei... dar, eu ştiu? Aşa a crezut şi Ceauşescu atunci când a umplut piaţa de oameni.

Şi atunci s-a gândit că ar fi mai bine să nu.

Cred că a contat mult în luarea acestei decizii ce i s-a întâmplat domnului Dragnea la mitingurile precedente, la Iaşi, la Galaţi. La toate a fost huiduit consistent.

Sigur nu a vrut să rişte nişte înjurături, nişte huiduieli proporţionale cu numărul de inşi pe care a spus că-i scoate, 150.000. Strigaciul PSD, Codrin Ştefănescu, a venit cu justificarea asta: nu am vrut să venim cu 150.000 de oameni că blocam circulaţia în Bucureşti. Adică dă senzaţia că chiar aduna cifra asta.”, a spus Cristian Tudor Popescu.

În opinia gazetarului, liderul PSD este îngrijorat şi nesigur de rezultatul alegerilor.

„Această suspendare a mitingului este încă un simptom şi, de asemenea, toate scuipăturile veninoase pe care le aruncă în toate părţile, minciunile încremenitoare debitate în fiecare zi arată că Dragnea e îngrijorat. Nu e deloc sigur în legătură cu rezultatul alegerilor şi ştie că de aici s-ar putea să i se tragă”, a conchis gazetarul.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunţase în urmă cu două zile că a semnat protocoalele care vizează organizarea unor evenimente publice în Capitală de către PSD, PNL şi USR.

Totuși, PSD a anunțat ieri că anulează mitingul de la Romexpo.

„Orice miting este important. Eu am luat decizia ieri, după ce am discutat cu toţi colegii care se pregătiseră să vină în Bucureşti şi am spus că cel mai important pentru noi este ca în ultima săptămână, în fiecare zi, în fiecare seară, să stăm în dispozitivele de campanie, să discutăm cu oamenii. Decât să aducem 100.000 de oameni la Romexpo într-un miting, care sigur, e important, dar este cu o zi înainte de a se termina campania, mai bine preferăm să rămânem în oraş. Am fi vrut să îl facem în weekend, numai că ne-am trezit târziu, weekendul e ocupat de PNL şi USR, iar să îl facem tot în weekend în altă parte a Bucureştiului, înseamnă că blocam tot oraşul”, a spus Dragnea aflat într-o vizită în judeţul Dolj.