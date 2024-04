Cum a devenit 'Superman al Braziliei' un fenomen pe internet (foto)

În 2022, avocatul brazilian Leonardo Muylaert, în vârstă de 36 de ani, vizita Comic Con din Sao Paulo, un amplu eveniment dedicat culturii benzilor desenate, în momentul în care un alt vizitator l-a filmat cu telefonul său mobil. "Este Clark Kent cel pe care îl văd aici?", s-a întrebat acel vizitator în înregistrarea video, care a ajuns foarte repede la câteva mii de vizualizări pe TikTok.

Leonardo Muylaert nu avea niciun cont pe reţelele de socializare şi nu îşi imagina deloc că semăna cu celebrul jurnalist cu ochelari capabil să se transforme în Superman. Câteva săptămâni mai târziu, a înţeles că devenise "Supermanul brazilian" datorită asemănării lui frapante cu americanul Christopher Reeve, cel mai cunoscut actor care l-a interpretat pe supereroul Superman în cinematografie.

Îmbrăcat la costum şi cravată în biroul său din capitala Brasilia, cu ochelari pe nas, arată exact ca personajul Clark Kent la locul său de muncă din redacţia cotidianului fictiv Daily Planet.

"Era în acelaşi timp ceva nebunesc şi ceva amuzant să văd că atât de multe persoane credeau că eu semăn cu Superman", a declarat el pentru AFP. S-a lăsat prins foarte repede în acest joc: a comandat un costum albastru cu pelerină roşie de pe internet şi a început să călătorească în toată Brazilia interpretându-l pe Superman, asigurându-se totodată că îşi scoate ochelarii când este în public.

Cu o înălţime de 2,03 metri, acest colos zâmbitor vizitează spitale şi şcoli, pozează în fotografii alături de curioşii de pe stradă şi încearcă să aducă un mesaj de speranţă. Face toate aceste lucruri fără să ceară niciun ban.

Acum nu mai ezită să se afişeze pe reţelele de socializare. Profilul său de pe Instagram, denumit "Tallclark" ("Înaltul Clark"), este urmărit de peste 115.000 de persoane. Unul dintre videoclipurile sale a fost distribuit pe reţeaua de socializare X de James Gunn, regizorul filmului "Guardians of the Galaxy" (2014) şi al următorului lungmetraj din franciza "Superman".

În timpul unei călătorii recente la Rio de Janeiro, tânărul avocat le-a furnizat un motiv de bucurie pacienţilor şi echipei medicale de la Institutul de traumatologie şi ortopedie (INTO), un spital public.

"Prezenţa lui face pe toată lumea să zâmbească. Asta ne dă o energie nouă, care ne ajută să facem faţă activităţilor noastre zilnice intense", a declarat coordonatorul departamentului de cercetare din cadrul INTO, Rodrigo Cardoso. Avocatul brazilian, care a studiat în Statele Unite graţie unei burse pentru baschet, a distribuit cadouri copiilor spitalizaţi şi a pozat pentru zeci de selfie-uri.

Însă viitorul Supermanului brazilian rămâne incert, din cauza prozaicelor obligaţii profesionale ale sale. Atunci când nu poartă costumul albastru şi roşu, el revine la viaţa lui de avocat specializat în drept civil.

Rolul de supererou "umple un gol în rutina vieţii de la birou, care este uneori foarte solitară", a recunoscut el.

