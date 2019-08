CUTREMUR la FCSB: Bogdan Andone și-a dat DEMISIA

Antrenorul FCSB, Bogdan Andone, a demisionat d ela FCSB, imediat după meciul rușinos cu Alașkert, din returul preliminariilor Ligii Europa, încheiat cu scorul 2-3.

Tehnicianul spune că nu mai poate sta pentru că, la echipă, toate deciziile le ia Gigi Becali. ”Eu mă opresc aici, nu mă interesează banii. Trebuie să muncesc pentru ceea ce cred eu. Le mulțumesc oamenilor care au avut încredere în mine. Nu am avut timp să le dau dreptate. Vreau să le mulțumesc jucătorilor. Am avut o relație extraordinară cu ei. Vreau să aibă încrdere că păt ajunge în Europa League. Știți dumneavoastră care sunt deciziile pe care le iau eu sau pe care le iau antrenorii de la FCSB. Nu am vrut să iau aceaastă decizie înaintea unui meci de Europa League. Urma un meci important pentru club. Îmi place să decid eu. Știam care e situația, dar e echipa patronului și deciziile le ia doar dânsul. A fost o experiență extraordinară, cu care nu mă voi mai întâlni.Ştiam ce voi face înaintea acestui meci. N-am vrut să las echipa înaintea meciului cu Botoşani şi nici înaintea unui meci de Europa League. Am fost responsabil ca jucător, aşa vreau sa fiu ca antrenor. Nu vreau să fiu huiduit pentru decizii pe care nu le iau eu. Nu există colaborare aici, e echipa patronului, decizia le ia doar dânsul.”

Tehnicianul echipei FCSB, Bogdan Andone, a declarat, joi seară, că îşi felicită jucătorii pentru atitudinea din repriza a doua a meciului cu Alaşkert. El a menţionat, la Pro X, că formaţia sa a primit două goluri şi un cartonaş roşu în urma unor greşeli personale şi a adăugat că nu se teme de criticile lui Gigi Becali sau de o eventuală demitere.

“A fost o seară dificilă, dar chiar şi aşa îi felicit pe băieţi pentru tăria de caracter din repriza a doua. Am avertizat încă de săptămâna trecută că meciul nu este jucat, dacă nu suntem concentraţi putem să avem probleme. Două greşeli personale ne-au costat două goluri şi cartonaşul roşu. Trebuie să înveţe din greşelile astea, să le elimine pentru că singurul care are de pierdut e el (n.r. - Bălaşa). În timpul unui meci îşi trec o grămadă de gânduri prin cap. Acel gol din minutul 45 ne-a dereglat, ne-a pus nişte semne de întrebare. S-a văzut astăzi din nouă această stare de oboseală acută, care este şi fizică şi mentală”, a afirmat Andone, potrivit news.ro.

Întrebat dacă se teme de reacţia lui Gigi Becali, el a răspuns: “Nu mă tem de absolut nimic. În fotbal e posibil orice, şi ca joc, şi ca rezultat, şi ca reacţii ale patronilor”.

“Nu ştiu dacă din istoria fotbalului romândec, dar pentru FCSB ar fi fost cea mai mare ruşine o eliminare”, a adăugat el.

Întrebat dacă îi e teamă de demitere, tehnicianul a spus: “Absolut deloc”.

FCSB a fost învinsă, joi, la Giurgiu, cu scorul de 3-2 (3-1), de Alaşkert Erevan, în manşa secundă a turului al doilea preliminar al Ligii Europa. În tur, FCSB s-a impus cu 3-0 şi, în faza următoare, va evolua cu echipa cehă Mlada Boleslav, primul meci disputându-l pe teren propriu, la 8 august, iar returul al 15 august.

Au marcat: Tănase '10 (p), Coman '59 / Marmentini '23, '28 (p), Galvao '45

În minutul 28, Bălaşa l-a faultat în poziţie de ultim apărător pe Galvao. Arbitrul a considerat că infracţiunea a fost în careu şi a dictat penalti, arătându-i cartonaşul roşu jucătorului român. Lovitura de la 11 metri a fost transformată de Marmentini.